Les 3 séries les plus vues sur HBO Max la semaine dernière (30 mai au 5 juin)

HBO Max possède un large catalogue de séries qui en fait un concurrent sérieux dans la guerre du streaming et la semaine dernière, il a eu ces points forts.

hbo max est l’un des plus grands noms du streaming avec accès à des propriétés comme les héros et les méchants de Bandes dessinées DC, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, copains, La théorie du Big Bang et toujours plus de contenus de haute qualité qui attirent chaque mois de plus en plus d’abonnés qui profitent de toutes les possibilités offertes par cette alternative. Une plateforme qui ne cesse d’étonner !

En ce sens, la semaine dernière a eu lieu la confrontation de nouvelles séries avec de vieux classiques et les résultats pourraient bien nous surprendre. Une comédie historique copains une place a été faite dans Top 3 au même titre qu’un autre classique retrouvé dans le catalogue de la plateforme, cependant, le numéro un était réservé à un spectacle original par hbo max sur un cas réel fort impact.

+La série la plus vue sur HBO Max la semaine dernière

.3. copains

Six amis trentenaires traversent les hauts et les bas de la vie à New York avec beaucoup d’humour pour pimenter les romances, les réalisations professionnelles, les relations diverses et tout ce qui peut arriver quand on a de vrais amis pour t’accompagner à tout moment. Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler et Ross sont les noms emblématiques de ce classique qui a fait rire le monde entier.

.deux. La théorie du Big Bang

Il est centré sur cinq personnages qui vivent à Pasadena, en Californie. Colocataires Leonard Hofstadter et Sheldon Cooper; Penny, une serveuse et actrice en herbe qui vit de l’autre côté du couloir ; et les amis et collègues tout aussi geek et socialement maladroits de Leonard et Sheldon. Cet ensemble de personnalités disparates a réussi à provoquer le rire de plusieurs générations.

.1. L’escalier

Cette émission de télévision propose une exploration approfondie de la vie de Michael Peterson, de sa famille élargie de Caroline du Nord et des conditions suspectes entourant la mort de sa femme, Kathleen Peterson. Le spectacle met en vedette Colin Firth et Toni Collette. Cette proposition a reçu l’approbation du public curieux d’une affaire qui fascine toujours l’opinion publique.

