Les 3 séries les plus vues sur HBO Max la semaine dernière (27 juin au 3 juillet)

hbo max

HBO Max est l’une des options les plus captivantes de la guerre du streaming et les séries que son catalogue présente en témoignent. Le plus vu !

©IMDBL’escalier

Semaine après semaine, les plateformes de streaming s’affrontent pour être les plus regardées. En ce sens, la compétition interne des séries de leurs catalogues respectifs est très importante. Après tout, si ces affrontements sont sains, le nombre de reproductions de ces contenus sera sûrement plus élevé. hbo max il est l’un des acteurs clés de ce combat et le comprend parfaitement.

La Top 3 des séries les plus regardées de hbo max Il est contesté par les mêmes programmes depuis de nombreuses semaines. On parle de deux classiques qui ont réussi à faire rire le monde entier, à conquérir le public, ainsi qu’à une série basée sur un cas réel scandaleux produit par la même plateforme. Ce sont les émissions de télévision que le monde choisit quand il décide de jouer hbo max.

+Les séries les plus regardées de la semaine

.3. L’escalier

Le regard se pose sur un romancier policier et père de famille accusé d’avoir battu à mort sa femme, retrouvée morte au pied d’un escalier de leur maison. Une histoire glaçante qui ne cesse d’étonner ! Une exploration de la vie de Michael Peterson, de sa famille élargie de Caroline du Nord et de la mort dans des circonstances suspectes de sa femme, Kathleen Peterson.

.deux. La théorie du Big Bang

Leonard Hofstadter et Sheldon Cooper sont voisins de Penny, une serveuse et actrice en herbe qui vit de l’autre côté du couloir. Également dans le jeu, les amis et collègues tout aussi geek et socialement maladroits de Leonard et Sheldon, l’ingénieur en mécanique Howard Wolowitz et l’astrophysicien Raj Koothrappali. Tous ont réussi à faire rire le monde entier pour conquérir un public qui continue de les célébrer aujourd’hui.

.1. copains

Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey et Ross sont synonymes de rires garantis et c’est pourquoi ils ne se démoderont jamais. Ces amis vivent à New York et traversent leur vie en s’accompagnant dans des situations aussi changeantes que les romances, les succès et les échecs professionnels, ainsi que tout ce qu’ils peuvent vivre dans cette sitcom qui a conquis le public mondial.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂