Les 3 séries les plus vues sur Disney+ la semaine du 23 au 29 mai

Disney + possède des propriétés convaincantes, notamment Marvel et Star Wars. Quelles ont été les séries les plus regardées la semaine dernière ?

©IMDBLa série la plus regardée sur Disney+

Disney+ est une plateforme de streaming avec des propriétés d’une valeur incommensurable telles que les cas de Guerres des étoiles, Marvel, Pixar et les mêmes créations de La maison de la souris. Nous ne pouvons pas non plus oublier NatGéo. En ce sens, ce service est l’un des plus forts en termes de contenu et a tout pour séduire un public plus jeune.

La semaine dernière a été très spéciale pour la plateforme, avec la première de la série Obi Wan Kenobi le 27 mai avec une double fonction qui n’a pas déçu. Aura-t-il suffi d’apparaître dans le Top 3 des séries les plus regardées du 23 au 29 mai ? Pendant ce temps, la cible de cette plateforme continue de faire du bruit en choisissant le contenu de Disney+ ce qui en fait l’un des principaux prétendants à La guerre du streaming.

+La série la plus regardée sur Disney+ la semaine dernière

.3. L’anatomie de Grey

La série suit la vie et les mésaventures des médecins qui travaillent au Grey Sloan Memorial Hospital de Seattle. La protagoniste de cette histoire est Meredith Grey, qui doit exercer son métier alors que des romances apparaissent sur son chemin en même temps que des pertes irréparables et tous les assaisonnements de ce drame médical. Un spectacle qui lui a valu une place privilégiée.

.deux. Les Simpsons

Première famille à la télévision dans le monde, cette création de Matt Groening suit l’histoire d’Homère, Marge, Bart, Lisa et Maggie vivant dans une ville nord-américaine typique : Springfield. Tous les citoyens de cette communauté ont le temps de briller dans un spectacle qui est une satire de la réalité elle-même, de la politique et des médias situés dans la société américaine.

.1. Chevalier de la lune

Lorsque Steven Grant, vendeur de souvenirs dans un musée, souffre de pannes de courant et de flashbacks vers une autre vie, il découvre qu’il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et partage un corps avec le mercenaire Marc Spector. Alors que leurs ennemis se rapprochent d’eux, ils doivent naviguer dans leurs identités complexes et plonger dans un mystère mortel alors qu’ils servent d’avatar sur Terre au dieu lunaire Khonshu.

