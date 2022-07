Les 3 séries les plus regardées sur Prime Video la semaine dernière (27 juin au 3 juillet)

Première vidéo

Prime Video continue de ravir ses abonnés avec des séries télévisées passionnantes qui captivent l’imagination du public. Le plus vu !

©IMDBattrapeur

Première vidéo C’est l’une des plateformes de streaming avec les plus grandes ressources pour capter une part importante de ce marché de plus en plus concurrentiel avec un plus grand nombre d’options lors du choix d’un service. La guerre du streaming est venu pour rester et Première vidéo se prépare avec des titres incontournables qui rivalisent semaine après semaine pour être les plus vus par ses abonnés.

Sans aucun doute, cette alternative, parmi les nombreuses qui existent actuellement, est l’une des mieux préparées pour satisfaire différents types de publics. Le Top 3 des séries les plus regardées de la semaine dernière démontre cette caractéristique, avec des spectacles fantastiques et romantiques et un thriller plein d’action et de réalisme. Totalement hétérogène ! Première vidéo le rend possible dans un marché ultra-concurrentiel.

+Les séries les plus regardées cette semaine

.3. attrapeur

Jack Reacher est un ancien policier militaire de l’armée américaine qui visite la ville rurale de Margrave, en Géorgie, et est ensuite arrêté pour meurtre. Après avoir été libéré, il rejoint Oscar Finlay et Roscoe Conklin, pour mener une enquête qui finit par découvrir un grand complot avec des policiers, des politiciens et des hommes d’affaires corrompus.

.deux. L’été où je suis devenue jolie

Chaque été, Belly et sa famille se rendent à la maison de plage des pêcheurs à Cousins. Chaque été est le même… jusqu’à ce que Belly ait seize ans. De cette façon, les relations seront testées, des vérités douloureuses seront révélées et Belly sera changé pour toujours. C’est un été de premier amour, de premier chagrin et de croissance : c’est l’été où elle devient jolie.

.1. Les garçons

Un groupe de justiciers connu officieusement sous le nom de « Les garçons » vise à éliminer les super-héros corrompus avec rien d’autre que le courage des cols bleus et la volonté de se battre sale à chaque occasion. Maintenant, leur chef, Billy Butcher, et tout son peuple trouvent un moyen d’égaliser les chances contre Homelander et une équipe apparemment invincible.

