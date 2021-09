Le service de diffusion en continu Netflix traverse l’un de ses meilleurs mois jusqu’à présent en 2021, depuis les dernières saisons de deux grands chars tels que Le vol d’argent et Lucifer, en attendant le troisième volet d’un autre grand succès de la plateforme, Éducation sexuelle. La semaine de 6 au 12 septembre a laissé trois productions au-dessus des autres et nous allons vous dire ici ce qu’elles sont.

Les données d’audience suivantes sont publiées quotidiennement par le site FlixPatrol, qui ont la possibilité d’avoir des chiffres pour les pays où le streaming est disponible. Cela diffère clairement du compteur Nielsen, qui ne prennent que quelques services et rapportent les chiffres officiels avec un mois de retard.

+ Les 3 séries les plus regardées sur Netflix la semaine dernière

3- Appât à clics

Mini-série de huit épisodes qui suit l’intrigue suivante : « Après l’enlèvement de Nick Brewer accompagné d’une tournure cybernétique perverse, ses proches se précipitent pour découvrir qui est derrière l’incident et ses motivations. » Zoe Kazan, Betty Gabriel et Adrian Grenier sont les vedettes de ce thriller qui a occupé la troisième place du Top de Netflix la semaine dernière.







2- Bonnes filles

« Trois mères envisagent l’assaut d’un supermarché pour mettre fin à leurs problèmes financiers et devenir indépendantes », peut-on lire dans le synopsis au sein de la plateforme. Christina Hendricks, Retta et Mae Whitman joueront dans cette série qui a malheureusement été annulée après sa troisième saison. Pourtant, les fans l’ont choisi et l’ont déposé parmi les plus vus de cette semaine.







1- La Maison du Papier

Le 3 septembre, les fans ont vécu la première partie de l’ultime saison, qui était prévue pour avril de cette année, mais la pandémie de coronavirus a forcé le changement de date. Le battage médiatique s’est emparé de Netflix car c’était l’une des séries les plus populaires. de la dernière fois, et c’est pourquoi il a été le plus vu ces jours-ci. L’histoire n’est pas encore terminée, puisque les 5 derniers épisodes arriveront le 3 décembre.