Les 3 séries les plus regardées sur Netflix cette semaine (31 janvier au 6 février)

de loin, Netflix est la plateforme de streaming qui organise au mieux vos stratégies. En fait, pour cette raison même, elle en est venue à se positionner comme la plus importante de cette industrie. Sans aucun doute, il a été le premier à innover dans la façon de regarder des films et des séries depuis le confort de la maison et, en plus, son catalogue mérite des applaudissements. De plus, ils le renouvellent mois après mois et c’est ainsi qu’ils font en sorte que leurs téléspectateurs continuent de le choisir comme plate-forme typique.

De plus, pour continuer à ajouter de nouvelles formules à son charme, Netflix l’an dernier, il a lancé « Top10 », un site internet où il publie une liste des séries les plus regardées de la semaine. Tous les mardis, ce classement est mis à jour par la même société et révèle le nombre d’heures jouées pour chaque production. Pour cette raison, maintenant qu’une nouvelle semaine s’est écoulée : découvrez les séries anglophones et hispanophones les plus vues ces derniers jours.

Les 3 séries les plus regardées sur Netflix cette semaine :

+ Parlez anglais :

1. La femme en face de la fille à la fenêtre – Saison 1 :

Avec 60 480 000 heures de lecture, cette série occupe depuis deux semaines la première position du Top 10. Lancée le 28 janvier et avec moins d’un mois de publication, l’histoire avec Kristen Bell est l’une des plus réussies de la plateforme.

Synopsis officiel : « Pour Anna (Kristen Bell), chaque jour est le même. Dévastée, elle s’assied avec un verre de vin et regarde la vie passer par la fenêtre. Mais lorsqu’un beau voisin (Tom Riley) et son adorable fille (Samsara Yett) emménagent de l’autre côté de la rue, Anna commence à voir la lumière au bout du tunnel. Jusqu’à ce qu’il soit témoin d’un meurtre horrible… Du moins, c’est ce qu’il pense.”.

2. Comment élever un super-héros – Saison 2 :

Avec seulement huit jours de lancement, la deuxième saison de Comment élever un super-héros C’est déjà un succès mondial. La série est sortie sur Netflix le 1er février et est déjà deuxième parmi les plus regardées, récoltant 49 090 000 heures de lecture.

Synopsis officiel : « Suivez l’histoire de Nicole (Alisha Wainwright) et de son fils Dion (Ja’Siah Young) alors que le garçon commence à manifester de mystérieuses capacités de super-héros. Deux ans après avoir vaincu Crooked Man (Jason Ritter), la saison 2 voit Dion continuer à perfectionner ses pouvoirs avec le soutien de sa mère et de Tevin (Rome Flynn), son entraîneur de Biona, qui attire l’attention de Nicole. Après s’être lié d’amitié avec le nouvel étudiant Brayden (Griffin Robert Faulkner), un autre garçon doté de pouvoirs, une série d’événements alarmants se produisent et Dion découvre que le danger guette toujours.”.

3. Venant du froid – Saison 1 :

C’est la deuxième semaine de cette série dans le cadre du TOP 10, mais elle a maintenant atteint la troisième position avec 44 800 000 heures de reproduction. Avec Margarita Levieva comme protagoniste, cette fiction a été créée le 28 janvier et continue d’attirer des fans du monde entier.

Synopsis officiel : « En vacances en Europe avec sa fille, une mère américaine découvre que sa vie ne sera plus jamais la même après que le FBI l’ait forcée à affronter son passé d’espionne russe et le produit d’une expérience secrète du KGB qui lui a donné des capacités spéciales. . Après qu’une série d’incidents maniaques et criminels mystérieux suggèrent que quelqu’un avec ses capacités exactes assassine des innocents, Jenny (Margarita Levieva) est obligée de faire profil bas pour arrêter cet ennemi public ou risquer de perdre sa nouvelle vie qui a déjà construit sa famille”.

+ Non anglophone :

1. Nous sommes morts – Saison 1 :

La série, qui a également été créée le 28 janvier, figure déjà depuis deux semaines en tête de ce Top 10. Et maintenant, dans sa deuxième semaine consécutive en tête du classement, elle a ajouté 236 230 000 heures de lecture.

Synopsis officiel : « Un groupe d’étudiants pris au piège dans une école se retrouve dans des situations extrêmes alors qu’ils cherchent un moyen d’être sauvés d’une invasion de zombies.”.

2. Café parfumé pour femme – Saison 1 :

C’est l’une des séries préférées de Netflix. D’origine colombienne, il est sorti il ​​y a plus d’un mois et figure dans le Top 10 depuis six semaines. Avec 65 860 heures jouées, il se classe deuxième sur la liste.

Bien sûr, il convient de noter que la bande n’est pas originale sur la plateforme, mais a été diffusée auparavant à la télévision. De plus, c’est l’une des rares productions qui a réussi à dépasser largement La reine du flux.

3. Sombre désir – Saison 2 :

C’était l’une des premières les plus attendues de ce 2022. Avec Alejandro Speitzer et Maite Perroni comme protagonistes, cette fiction est revenue sur Netflix avec style. En effet, il est désormais classé troisième du Top 10 avec 49 590 000 heures jouées.

Synopsis officiel : « Alma Solares, une prestigieuse avocate et professeure, rend visite à sa meilleure amie ce week-end pour l’aider à gérer la douleur de son divorce. Pendant l’escapade, Alma rencontre Darío Guerra, un garçon de 23 ans avec qui elle a une relation sexuelle enflammée. Après être rentrée chez elle avec son mari et sa fille, bien décidée à oublier le dérapage, sa vie vire à l’enfer. Ce qui a commencé comme une simple aventure se transforme en une passion radicale et dégénère en une obsession dangereuse qui libère une série de secrets du passé qui les unit et les condamne tous.”.

