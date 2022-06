Les 3 séries les plus regardées sur HBO Max la semaine dernière (6 au 12 juin)

hbo max

HBO Max a un large catalogue de séries avec des points très forts qui se démarquent chaque mois et dans Spoiler, nous voulons mettre en évidence les plus regardés cette semaine.

©IMDBL’escalier

hbo max est l’une des propositions les plus attrayantes du monde du streaming avec accès à des franchises telles que les héros et les méchants de CC Soit Harry Potter. Ses séries sont au contenu de haute qualité et il y a des titres pour tous les goûts. En ce sens, chaque semaine, nous pouvons voir comment les abonnés de ce service modifient leurs choix et l’émission la plus regardée peut changer.

Cependant, ces dernières semaines réalisent trois spectacles qui retiennent l’attention du public hbo max avec deux classiques de l’humour qui ne semblent pas dire Suffisant et une production originale de la plateforme sur un cas réel qui a eu un écho important dans l’opinion publique. Sans plus tarder, nous allons voir les trois séries les plus choisies la semaine dernière.

+La série la plus regardée

.3. La théorie du Big Bang

Il est centré sur cinq personnages vivant à Pasadena, en Californie : les colocataires Leonard Hofstadter et Sheldon Cooper ; Penny, une serveuse et actrice en herbe qui vit de l’autre côté du couloir ; et les amis et collègues tout aussi geek et socialement maladroits de Leonard et Sheldon, l’ingénieur en mécanique Howard Wolowitz et l’astrophysicien Raj Koothrappali.

.deux. copains

6 amis dans la trentaine mènent leur vie, leurs amours et leur travail à New York avec beaucoup d’humour. Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey et Ross sont très proches et ensemble, ils feront face à tout ce que la réalité leur réserve. Cette sitcom est devenue l’une des préférées au monde et est une véritable icône de la télévision américaine.

.1. L’escalier

Une exploration de la vie de Michael Peterson, de sa famille élargie de Caroline du Nord et de la mort suspecte de sa femme, Kathleen Peterson. Cette affaire a réussi à gagner une place prépondérante dans l’opinion publique qui a été choquée par les conditions étranges dans lesquelles Kathleen Peterson a perdu la vie. The Staircase est basé sur une histoire vraie effrayante produite par HBO.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂