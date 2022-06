Les 3 séries les plus regardées sur HBO Max la semaine dernière (13 au 19 juin)

hbo max

Une nouvelle semaine a clôturé son cycle et nous pouvons ainsi informer tous nos lecteurs de la série HBO Max que le monde entier a choisie. Attention!

©IMDBLa théorie du Big Bang

hbo max C’est sûrement l’une des plateformes de streaming avec les attentes de croissance les plus élevées grâce à de nombreuses propriétés qu’elle possède, telles que les héros de CCla série jeu des trônes et sa préquelle imminente ou des classiques de toute une vie comme copains Oui La théorie du Big Bang. De nombreuses alternatives attractives sont proposées par ce catalogue qui ne cesse de séduire de plus en plus de publics.

La guerre du streaming est une réalité indéniable et chacune des plateformes impliquées dans cette confrontation cherche semaine après semaine à améliorer le nombre de reproductions et dans cet aspect les 7 derniers jours de hbo max ils ont trois séries qui occupaient le podium parmi les plus vues de l’offre que ce service propose à ses abonnés.

+Les 3 séries les plus regardées sur HBO Max

.3. copains

6 amis qui vivent à New York traversent leur vie en s’accompagnant dans des situations aussi changeantes que des romances, des succès et des échecs professionnels et tout ce qu’ils peuvent vivre dans cette sitcom qui a conquis le public mondial. Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey et Ross sont synonymes de rires garantis et c’est pourquoi ils ne se démoderont jamais.

.deux. La théorie du Big Bang

L’émission est centrée sur cinq personnages vivant en Californie : les colocataires Leonard Hofstadter et Sheldon Cooper ; Penny, une serveuse et actrice en herbe qui vit de l’autre côté du couloir ; et les amis et collègues tout aussi geek et socialement maladroits de Leonard et Sheldon qui ont fait rire le monde entier et encore plus de rires.

.1. L’escalier

Une exploration de la vie de Michael Peterson, de sa famille élargie de Caroline du Nord et de la mort suspecte de sa femme, Kathleen Peterson. Le regard se pose sur ce romancier policier et père de famille accusé d’avoir battu à mort sa femme, retrouvée morte au pied d’un escalier de leur maison. Une histoire glaçante qui ne cesse d’étonner !

