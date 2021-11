Les 3 pires fins de films de l’histoire récente du cinéma

Il est de plus en plus courant d’entendre des critiques sur un film ou une série en fonction de sa fin. Aujourd’hui, Perdu continue de recevoir des reproches de la part des fans qui ne tolèrent toujours pas tout ce qui s’est passé avec la fin de la série qu’ils ont commandée JJ Abrams et Damon Lindeloff. Pourtant, la série a livré de grands moments, comme « Not Penny’s Boat » ou l’épisode « The Constant » qui devrait en faire l’une des grandes fictions de ces dernières années.

Sur grand écran, la situation est similaire et c’est un genre comme la science-fiction qui reçoit généralement le plus de critiques de la part du public. Nous avons l’habitude d’avoir des réponses à tout et nous ne nous contentons pas de fins ouvertes. Mais nous n’aimons pas non plus les fermetures évidentes ou en décalage avec le reste du film, comme dans le cas de Interstellaire, une autre production remise en cause par certains fans pas si fidèles de Christophe Nolan, à qui ils ne pardonnent toujours pas ce qu’ils ont fait avec Principe. Voici trois des pires fermetures de films du nouveau millénaire.

Planète des singes

En 2001, Tim Burton a fait un remake du classique de science-fiction de la fin des années 1960. Avec Mark Wahlberg En tant que protagoniste principal, la production avait tout pour devenir un nouveau classique. Cependant, quelques différences avec le studio, qui a demandé au réalisateur des scènes plus épiques, ainsi que la fin, l’ont rendu quelque peu oubliable. Le film se termine par Léo Davidson retournant sur ce qui semble être sa Terre, pour trouver une planète où les singes sont ceux qui règnent.

Révolutions matricielles

L’une des trilogies qui a suscité le plus de controverses est celle qu’ils ont réalisée les soeurs wachowski. En 1999, The Matrix sort en salles et devient un joyau incontesté de la science-fiction. Quatre ans plus tard, les deux suites sont sorties qui promettaient de plonger dans cet univers. Cependant, ils ont fini par confondre de nombreux fans qui n’ont pas accepté l’excès de philosophie et cette fermeture avec l’architecte et l’oracle avec Néo, après s’être sacrifié pour vaincre Forgeron.

Star Wars : L’Ascension de Skywalker

La pression pour le Épisode IX de Guerres des étoiles c’était géant. Le film devrait non seulement mettre fin à la trilogie de la suite, mais aussi clore ce qui est devenu connu sous le nom de la « Saga Skywalker ». Cependant, l’apparition de Palpatine, le sacrifice de Kylo Ren et la fin dans laquelle finalement on ne sait pas qui sont les parents de roi (prenant le nom de famille Skywalker) ont été laissés dans un non-sens qui a semblé construire tout le film à la poursuite du fanservice.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂