Les 3 nouvelles fonctions du Google Pixel 7 qui atteindront les modèles précédents

Nous savons déjà quelles sont les fonctionnalités du Pixel 7 qui seront disponibles dans les modèles précédents de la famille.

Les nouveaux Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro apportent avec eux de petits changements occasionnels par rapport aux précédents Pixel 6 et Pixel 6 Pro. fonctions logicielleset non aux différences de matériel.

Cela ouvre la porte à certaines des nouveautés du Pixel 7 peuvent atteindre les modèles précédents. Et, en effet, peu de temps après avoir annoncé ses nouveaux modèles, la société a officialisé la liste des nouvelles fonctionnalités qui finira par atterrir sur les anciens Pixels via les mises à jour logicielles.

Toutes les nouveautés du Pixel 7 ne seront pas disponibles dans les modèles précédents

C’est Google lui-même qui, après l’annonce de ses nouveaux téléphones, a confirmé qui comporte sera disponible sur les modèles précédents de la série Pixel, via le mises à jour de fonctionnalités appelées « Feature Drops »qui sont publiés tous les trois mois avec les correctifs de sécurité Android correspondants.

En ce sens, il a confirmé que le Google Pixel 6 inclura la nouvelle fonctionnalité Clear Callingcapable de réduire le bruit de fond pendant les appels à l’aide des microphones de l’appareil et des modèles d’apprentissage automatique formés pour éliminer les sons gênants.

D’autre part, la fonction Cadrage assistévisant à aider les personnes aveugles ou malvoyantes à obtenir selfies de bonne qualité grâce à un système de guidage de haute précision qui combine audio, animations et vibrations, ainsi sera disponible sur le Pixel 6 Bientôt disponible.

Audio spatial sur les Pixel Buds Pro est une autre fonctionnalité qui, malgré ses débuts avec le Pixel 7, il viendra aussi bientôt à la génération précédente.

Pour l’instant, c’est tout ce qui est prévu pour le Pixel 6 avec les futures mises à jour de fonctionnalités. Il n’a pas été question de nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo, comme le zoom amélioré, l’outil « Sharpen Photos » ou la capture d’images macro à l’aide du capteur ultra grand angle. Nous supposons donc que toutes ces fonctions resteront exclusives à la nouvelle génération.

Les caméras du Pixel 7 Pro, en profondeur : toutes les nouveautés qu’apporte la nouvelle génération

Il est prévu que le la prochaine mise à jour « Feature Drop » arrive au mois de décembre à tous les Google Pixels du Pixel 4a. Probablement, avec lui, certaines des nouveautés susmentionnées arriveront.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂