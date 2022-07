Les 3 nouveaux jeux mobiles Netflix gratuits arrivent ce mois-ci

Êtes-vous abonné à Netflix ? Ces nouveaux jeux gratuits sont maintenant à votre disposition

Netflix a renouvelé son catalogue de jeux mobiles gratuits avec trois nouveaux titres qui ont été ajoutés en juillet. les trois jeux sont déjà disponibles pour les abonnés de la plateforme, et téléchargeable gratuitement sur iOS et Android.

La collection de jeux Netflix qui ont débarqué ce mois-ci est composée de trois titres très variésy compris des titres « casual » et d’autres qui offrent une expérience plus immersive.

N’oubliez pas que pour télécharger les jeux, il vous suffit de accéder à l’application Netflix et accédez à la section des jeux. Il y aura tous les titres disponibles pour être téléchargés dès maintenant.

Sous vos yeux

Before Your Eyes est le premier des jeux annoncés par Netflix ce mois-ci. Il a reçu un prix BAFTA et est considéré comme le jeu le plus émouvant de tous 2021.

C’est une aventure graphique où l’on accompagne Le passeur Dans sa mission de trouver le âmes de ceux qui ont vécu des vies extraordinaireset les accompagner dans l’au-delà.

Le jeu utilise le caméra de notre mobile de raconter différentes parties de chaque histoire, et accessoirement, d’offrir une expérience interactive rarement vue dans un jeu de ce type.

Mahjong Solitaire

Le Mahjong classique, renouvelé avec de nouveaux niveaux, un gameplay amélioré et des graphismes très soignés. Cette version nous propose 300 puzzles solo différents, dont certains thématiques avec des éléments de certaines des séries Netflix les plus populaires.

Dans la brèche

Vous ne pouvez pas manquer ce populaire +jeu de stratégie* nouveau venu, où chaque joueur devra former son escouade de robots mèchechacun avec ses capacités uniques, pour concourir dans batailles contre les ennemis qui peut mettre en danger l’avenir de la civilisation.

Mais, contrairement à ce qui se passe dans d’autres jeux, dans Into The Breach, perdre une bataille Cela ne veut pas dire tout perdre. En cas de défaite, nous retournerons dans le passé pour avoir une nouvelle opportunité de sauver l’humanité dans une chronologie alternative.

Top 58 des jeux Android gratuits à jouer en 2022

Into The Breach a été choisi comme le jeu de l’année par PC Gamer en 2018et cette version a été repensée pour offrir la meilleure expérience possible sur mobile et tablette.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂