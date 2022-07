Les 3 miniséries de Star+ nominées aux Emmy Awards qu’il faut programmer

Étoile+

Ce mardi, les nominations pour le prix le plus important du monde de la télévision ont été annoncées. Les nominés à regarder sur Star+ sont inspirés d’événements réels.

© GettyLes Emmys seront remis le 12 septembre.

La saison des récompenses 2022/2023 se rapproche du démarrage et hier toutes les productions qui concourront dans le prochain volet de les emmys qui se tiendra lors de la 74e édition le 12 septembre. Dédié à reconnaître le meilleur du petit écran, à la fois dans série sous forme de mini-série ou de film, plusieurs des fictions qui participent à cette cérémonie peuvent être vues dans Étoile+.

Dans le cas de la mini-série, il y a trois productions qu’il ne faut pas négliger et que vous pouvez voir dans le catalogue de Étoile+, le tout composé d’un total de huit épisodes. Non seulement les fictions elles-mêmes ont été nominées, mais les protagonistes des trois histoires ont également été reconnues : deux concourront dans la catégorie acteurs et deux dans la catégorie actrices. Ensuite, nous vous disons ce qu’ils sont et de quoi parle la mini-série nominée.

+La mini-série nominée aux Emmy Awards à regarder sur Star+

3 – Dopesick

Protagonisée par Michel Keatonse concentre sur le cas réel derrière la crise des opioïdes qui a intoxiqué les États-Unis d’une campagne déloyale de Purdue Pharma, société responsable de la production d’oxycodone. Cette production compte 14 nominations au total, dont une pour Keaton en tant que meilleur acteur principal dans une série limitée ou une anthologie ou un film. Aussi, après avoir vu vous pouvez lire l’interview que nous avons faite avec Checco Varese, son directeur de la photographie.

2 – Pam et Tommy

Sébastien Stan et Lily James étaient nominés pour leur travail dans cette fiction qui a recréé l’un des cas qui ont révolutionné Hollywood dans les années 90, avec les premières apparitions de vidéos leakées sur internet. La mini-série montre comment une vidéo intime entre Pamela Anderson et Tommy Leequi a changé la vie des deux à jamais et ruiné la carrière de la star de Alerte à Malibu. Vous pouvez lire notre interview avec leur concepteur de production ici.

1 – Le décrochage

Avec Amanda Seyfried en tant que protagoniste et nominée pour son rôle dans cette production, Le décrochage raconte la véritable histoire de Elizabeth Holmesqui accusé de fraude était le créateur de Théranos, une entreprise qui opérait dans le monde de la santé. La production compte un total de six nominations et chapitres qui durent environ une heure. Il a été lancé en mars de cette année, avec des critiques très positives et vous pouvez le voir sur Étoile+.

