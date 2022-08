Les 3 meilleures séries similaires à Manifest pour ne plus la rater

in

Manifest s’est imposé comme l’une des séries de science-fiction et de mystère préférées du public et Spoiler recommande des titres pour ne pas le manquer.

Manifeste suit l’histoire des passagers du vol Montego Air 828 qui a atterri cinq ans après son départ malgré le fait que l’équipage et les passagers ont vécu un voyage normal. Maintenant, ils doivent s’habituer à un monde qui les a donnés pour morts et passer à autre chose. Le mystère ne manque pas dans cette série annulée par le CNB mais Netflix sauvé pour une nouvelle saison de 20 épisodes.

Si tu m’aimes bien Manifeste dans spoilers Nous avons trois recommandations spéciales pour les émissions de télévision pleines de mystère et d’éléments de la meilleure science-fiction. Tous ces titres sont disponibles sur Netflix et vous pourrez sûrement profiter du suspense qui est dans la série que nous vous recommandons aujourd’hui. Éléments paranormaux, pouvoirs spéciaux et destins incertains font partie des intrigues que vous vous apprêtez à voir. Épingle de sûreté!

+ Série pour voir si vous manquez Manifest

.3. Guerres fantômes

Une ville d’Alaska a été envahie par des forces paranormales et Roman Mercer doit surmonter les préjugés du peuple et ses démons intérieurs s’il veut utiliser ses pouvoirs pour sauver tout le monde de la persécution qui menace de détruire tous ces gens qui n’ont qu’un seul espoir et qui est ce jeune homme qui est toujours resté isolé mais a la possibilité d’utiliser ses capacités psychiques refoulées.

.deux. les 100

Quatre-vingt-dix-sept ans après qu’une terrible apocalypse nucléaire a anéanti presque toute vie sur Terre, des milliers de personnes ont survécu grâce à une station spatiale qu’ils appellent l’Arche. La population de cet endroit dépasse sa capacité de charge, une centaine de détenus juvéniles sont donc envoyés sur Terre pour déterminer s’il est habitable. Ils découvrent que certains ont survécu à l’apocalypse et sont organisés en clans.

.1. Voyageurs

Dans des centaines d’années dans le futur, les humains créeront une intelligence quantique capable d’envoyer leur conscience à travers le temps aux gens du 21ème siècle. De cette façon, les voyageurs prennent la vie de ces personnes dont le moment exact où ils vont mourir est connu, puis les agents effectuent des missions pour sauver l’humanité d’un avenir terrible. Suivez les aventures de l’Agent 3468 !

