Les 3 meilleures séries Disney+ de 2022 à ce jour

Disney+

La plateforme de streaming du studio de la souris poursuit son expansion depuis son arrivée sur le marché latino-américain à la mi-novembre 2020.

©IMDBDisney+ est arrivé fin 2020.

Dans un monde de diffusion de plus en plus compétitif et plein d’offres pour les utilisateurs, Disney a lancé sa plateforme sur le marché le 17 novembre 2020. Le Mandalorien Ce fut la première grande production à exploser en Disney+ et positionnez-le rapidement parmi ceux qui comptent le plus d’utilisateurs. Ceci, bien sûr, a également à voir avec le grand nombre de productions originales de studio de souris qui sont venues regarder en ligne, en particulier la saga complète du Univers cinématographique Marvel (MCU).

Avec des premières constantes depuis lors, guerres des étoiles Oui merveille les fers de lance se sont tournés vers Disney+. Pratiquement toutes les sorties qui arrivent chaque mois sur la plateforme font partie de l’une des deux franchises. Avec les six premiers mois de 2022 déjà terminés, quelles ont été les trois meilleures séries à atterrir sur ce service de streaming ? diffusion?

+Les trois séries Disney+ incontournables en 2022

3 – Chevalier de la Lune

Bien qu’il raconte les aventures d’un personnage moins connu de la majorité de la population, l’attrait réside dans les artistes qui jouent dans cette production. Oscar Isaac et Ethan Hawke Ils sont à l’avant-garde de cette histoire qui a soutenu une grande partie de son histoire dans un narrateur à qui on ne peut pas faire confiance pour faire des virages constants dans son intrigue soutenue par un grand montage. A partir du quatrième épisode, quand tout devient plus surréaliste, les choses deviennent visuellement puissantes.

Synopsis:

La série nous présente Steve Grant, un employé du musée qui souffre de quelques hallucinations et qui doit s’enchaîner à son lit car il est somnambule. En fait, le problème c’est qu’on a affaire à un personnage avec un trouble dissociatif de l’identité qui a fait un pacte avec un dieu égyptien et qui a une autre personnalité bien plus violente que lui : celle du mercenaire Marc Spectre.

2 – Mme Marvel

Destiné à un public plus adolescent et avec quelques condiments visuels qui peuvent rappeler Lizzie McGuire au public plus adulte ou à Les Mitchell contre les machines pour ceux qui ont vu ce grand film d’animation en 2021, Mme Merveille devenu l’une des productions avec plus de cœur depuis le MCU j’arrive à Disney+. Gardez à l’esprit que ce personnage réapparaîtra dans les merveillesle deuxième film avec Capitaine Marvel.

Synopsis:

Kamala Khan est un adolescent qui vit à Jersey et est un fidèle de Capitaine Marvel. Élevée par une mère très stricte, elle essaie d’avoir une vie normale comme celle de n’importe quelle adolescente. Cependant, en découvrant un vieil artefact hérité de sa grand-mère, sa vie va prendre un tournant radical lorsqu’il découvre qu’il a des super pouvoirs.

1 – Casse-cou

OK, oui. Techniquement, la série mettant en vedette cox charlie Ce n’est pas une première au sens strict du terme. Pourtant, les utilisateurs de la plateforme ont enfin tout ce qu’ils attendaient : la série de merveille développé par Netflix. Avec Matt Murdock déjà présenté dans le MCUcela alimente les possibilités que toutes les histoires de alors revivre et avoir de nouvelles saisons.

Synopsis:

La série nous présente Matthieu Murdock, un avocat qui a un petit cabinet mais qui a une grande capacité à défendre ses clients. Bien qu’il soit aveugle depuis son plus jeune âge, il a un grand secret : la nuit, il est un super-héros. La perte de la vue a amélioré son ouïe, son odorat, sa force et son agilité. Ainsi, il s’est lancé dans une bataille contre le monde criminel de New York.

Si vous êtes toujours abonné à Disney+, vous avez encore le temps de le faire pour pouvoir profiter des contenus exclusifs de la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂