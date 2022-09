Les 3 grands classiques du cinéma qui seront supprimés de Netflix et que vous devez voir avant

Netflix

Il a été confirmé que trois films qui ont marqué une époque ne seront plus disponibles sur Netflix et ici nous vous dirons quand ils sortiront du catalogue.

© GettyLes 3 grands classiques du cinéma qui seront supprimés de Netflix et que vous devez voir avant.

le service de streaming Netflix Septembre commence à se fermer pour laisser place au neuvième mois de l’année, au cours duquel de grandes sorties de séries télévisées et de films sont attendues avec impatience. Cependant, un problème qui est déjà une tradition au sein de l’entreprise est qu’ils sont obligés de supprimer certains contenus de leur catalogue, pour différentes raisons, mais malheureusement les abonnés n’aura plus 3 des films les plus acclamés de ces dernières décennies.

La plate-forme reste à un moment critique après les deux évaluations trimestrielles de 2022 qui ont fait état de baisses d’utilisateurs et de pertes économiques, ils ont donc commencé à planifier des stratégies pour attirer à nouveau le public et arrêter de dépenser de l’argent sur des titres tiers. Pour cette raison, on voit plus de productions originales et pas tant d’autres sociétés de production, puisque les contrats pour leur distribution ne sont pas renouvelés, car Les longs métrages suivants quittant Netflix le 1er octobre.

+ Les 3 classiques du cinéma qui seront supprimés de Netflix le 1er octobre

3- Club de combat

Brad Pitt, Edward Norton et Helena Bonham Carter jouent dans ce film de 1999 réalisé par David Fincher, qui a marqué la décennie avec Alien 3, Seven et The Game. Cette fois, il présente l’histoire d’un employé de bureau désabusé qui trouve un exutoire à ses sentiments refoulés lorsqu’il rencontre le mystérieux Tyler Durden, avec qui il crée une société secrète violente.

Où pouvez-vous voir après sa retraite sur Netflix? dans STAR+, Amazon Prime Vidéo Oui hbo max.

2- Sauver le soldat Ryan

Steven Spielberg a une filmographie enviable pour tout cinéaste et il y a toujours un débat sur ce qu’est son meilleur film, et celui-ci avec Tom Hanks apparaît généralement dans le top trois, non seulement à cause de son intrigue, mais aussi à cause des techniques dont il dispose. utilisé.le réalisateur pour entrer dans la Seconde Guerre mondiale et la scène mémorable du débarquement de Normandie est rappelée. Ici, quelques jours après le jour J, le capitaine John Miller et un groupe de soldats s’aventurent profondément en territoire ennemi pour sauver un parachutiste qui a perdu trois frères au combat.

Où pouvez-vous voir après sa retraite sur Netflix? dans Amazon Prime Vidéo.

1- Rêves d’évasion

Si l’on parle de classiques inoubliables, cette adaptation du roman de Stephen King remporte les principales nominations, puisqu’elle est cataloguée comme l’un des meilleurs films de tous les temps et reste à la première place du classement historique IMDb. Frank Darabont dirige Tim Robbins et Morgan Freeman dans un conte qui suit un homme reconnu coupable du meurtre de sa femme et de son amant qui tente de survivre en prison en s’accrochant à l’espoir et en entretenant une amitié avec un autre détenu nommé Red.

Où pouvez-vous voir après sa retraite sur Netflix? dans hbo max.

