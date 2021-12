Les 3 films Netflix les plus regardés au cours de la semaine dernière (du 28 décembre au 5 novembre)

La fin de l’année approche pour le service de streaming Netflix, mais il y a encore de gros lancements en cours. On sait déjà quelles séries sont programmées, mais au niveau des films on aura aussi des nouvelles très importantes dans les prochains jours. Impardonnable, Animalia en Australie et La famille Claus 2 sont quelques-uns des titres qui arriveront ces jours-ci et peuvent faire partie de la considération des téléspectateurs. Pendant, Nous vous proposons la liste du Top 3 des films que les utilisateurs de la plateforme ont le plus vu entre le 28 novembre et le 5 décembre. Regardez le classement !

Au cours de la dernière semaine, il y a eu des arrivées intéressantes, telles que Le pouvoir du chien, avec Benedict Cumberbutch, qui reprendra le rôle du Docteur Strange dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. A l’occasion des festivités est venu Célibataire jusqu’à Noël et un drame pour enfants intitulé La bande de musique. Aussi prometteurs qu’ils puissent paraître, aucun n’apparaît dans le prochain Top Pick ces jours-ci.

+ Les 3 films Netflix les plus regardés la semaine dernière

3- Riche et gâté

En Amérique latine, il s’est positionné en tête des classements, il n’est donc pas rare qu’il figure sur le podium des plus reproduits au monde. C’est une satire française sur un milliardaire qui en a marre des caprices de ses enfants et essaie de leur donner une leçon en leur disant qu’il est en faillite, alors maintenant ils doivent apprendre à se débrouiller seuls dans la vie.

2- Un château pour Noël

Décembre est le mois parfait pour ce thème et le streaming n’est pas loin, c’est pourquoi il a rapidement frappé avec cette comédie romantique avec Brooke Shields et Cary Elwes. L’intrigue suit un écrivain à succès qui se rend en Écosse pour échapper à un scandale et finit par tomber amoureux d’un château, mais doit affronter son propriétaire qui est un duc grincheux.

1- Alerte Rouge

Ce film a obtenu le record de reproductions le jour de son ouverture, donc depuis son lancement il est classé comme le long métrage le plus regardé sur Netflix et le reste jusqu’à présent. Il est clair qu’un trio gagnant comme Dwayne « The Rock » Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds a tout pour attirer l’attention du public dans une nouvelle histoire de crime d’action.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂