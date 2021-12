Les 3 films Netflix les plus regardés au cours de la semaine dernière (6-12 décembre)

Netflix clôturera une nouvelle année en se positionnant comme le service de streaming le plus populaire au monde, et cela grâce à un immense catalogue de contenus qui fait parler les téléspectateurs de chaque lancement exclusif. Ce mois-ci, ils ont déjà eu les premières de Le vol d’argent et ils attendent Le sorceleur, Emily à Paris, Cobra Kai et plus encore, bien que du côté des films, il y ait également eu des arrivées intéressantes qui se sont ajoutées au classement du public principal cette semaine. Découvrez quelles ont été les cassettes les plus visionnées du 6 au 12 décembre !

Dans les derniers jours, nous avons eu une grande apparition dans le film Impardonnable, une histoire mettant en vedette Sandra Bullock sur une femme qui sort de prison et retourne dans une société qui refuse d’oublier son passé et reçoit un accueil hostile. Dans deux jours, le 15 décembre, arrivera l’une des productions les plus attendues : C’était la main de Dieu, écrit, produit et réalisé par Paolo Sorrentino, une histoire très personnelle qui a été acclamée par la critique.

+ Les 3 films Netflix les plus regardés la semaine dernière

3- Le pouvoir du chien

Le premier jour du mois, ce long métrage est arrivé avec Benedict Cumberbuth en tant que protagoniste et, au fil du temps, il est devenu l’un des plus prisés des utilisateurs du monde entier. Suivez Phil Burbank, un hotshot charismatique qui suscite la peur et l’admiration autour de lui. Lorsque son frère rentre à la maison avec une nouvelle épouse et son fils, Phil se met à les tourmenter… jusqu’à ce que la possibilité de tomber amoureux se profile à l’horizon.

2- Riche et chouchouté

Le remake français du film mexicain We Nobles, mais avec cette fois Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus et Louka Meliava. Il s’agit d’un milliardaire qui en a marre des caprices de ses propres enfants et décide de leur donner une leçon en annonçant qu’ils sont fauchés, alors maintenant les adolescents doivent aller travailler et valoriser la vie.

1- Alerte Rouge

Comme de coutume depuis un peu plus d’un mois, ce film rempli de stars telles que Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds a atteint le sommet du Top 3 des audiences la semaine dernière. Un agent d’Interpol reçoit une alerte pour traquer l’un des criminels les plus recherchés de la planète, mais doit s’allier avec un autre criminel rival du passé et personne ne sait ce qui va se passer.

