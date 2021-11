Les 3 films Netflix les plus regardés au cours de la semaine dernière (22-28 novembre)

Le service de diffusion en continu Netflix Une nouvelle semaine vient de s’achever, riche en nouveautés, comme celles qui arriveront à partir du 1er décembre avec de nouvelles séries et tous les longs métrages annoncés, comme Ne lève pas les yeux, l’un des plus attendus de l’année. Avant d’atteindre le dernier mois de 2021, nous vous apportons le Top 3 des films que les abonnés de la plateforme ont le plus choisis. Revoyez le classement des plus vues entre le 22 et le 28 novembre !

La société a récemment lancé son site Web où elle met à jour chaque semaine les heures jouées pour ses productions dans le monde entier. Dans le prochain Top 3 nous verrons deux fois Dwayne The Rock Johnson, puisqu’il est l’un des acteurs les plus populaires des dernières décennies, et sera également joué par une actrice qui a su grandir dans Disney mais qu’aujourd’hui elle a déjà sa propre voie.

3- Un espion et demi

Ce film est sorti sur grand écran en 2016, mais ces dernières semaines, il a attiré l’engouement pour le streaming de Dwayne Johnson et s’est développé parallèlement à son autre première. L’ex-lutteur et Kevin Hart nous emmènent dans une aventure amusante à propos d’un agent de la CIA qui a subi des brimades et retrouve ses coéquipiers pour recruter le plus populaire de l’école à son époque et l’emmener dans une mission dangereuse.

2- Échange de princesse 3

Le troisième volet de la saga de Noël en streaming avec Vanessa Hudgens. Apparemment, les téléspectateurs n’ont pas du tout écouté les critiques, puisque les cotes d’écoute de ce film étaient vraiment terribles, mais aujourd’hui, il est sur le podium des plus reproduits. Ici, ils nous raconteront comment la reine Margaret et la princesse Stacy demandent l’aide de Fiona et d’un homme mystérieux après le vol d’une relique inestimable.

1- Alerte Rouge

The Rock, Gal Gadot y Ryan Reynolds, un trío de estrellas que logró el mejor día de estreno de la historia de la plataforma con esta película, la cual se estrenó el 12 de noviembre y al día de hoy lidera el Top de lo más visto Dans le monde entier. Ce succès de Netflix s’articule autour de la recherche globale d’un criminel, par un agent d’Interpol et un voleur d’art de renom.

