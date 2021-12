Les 3 films Netflix les plus regardés au cours de la semaine dernière (20-26 décembre)

in

Le service de diffusion en continu Netflix prépare les derniers jours de l’année, où les nouveaux contenus qui seront intégrés à la bibliothèque sont déjà connus, avec la série Cobra Kai comme une production plus intéressante. En attendant ce qui arrivera également à partir du 1er janvier 2022, nous vous montrons ici quels ont été les films les plus regardés par les abonnés du 20 au 26 décembre. Découvrez le Top 3 des favoris des utilisateurs !

Contrairement aux classements correspondant aux programmes de télévision, il y a généralement plus de mouvements dans les listes de préférence des longs métrages, car ils ont une moindre rage, à moins que ce ne soit alerte rouge, qui est resté au sommet pendant plus d’un mois. Une sortie de ce mois a repris le dessus, avec une animation Oui un film de l’univers cinématographique Marvel.

+ Les 3 films Netflix les plus regardés la semaine dernière

3- Spider-Man : Retrouvailles

Le 17 décembre, Spider-Man : No Way Home, le troisième volet de la trilogie de super-héros avec Tom Holland, qui connaît déjà un succès presque sans précédent, sort dans les salles du monde entier. En préparation de la prochaine étape, ou simplement pour revoir la première partie, les fans du MCU l’ont à nouveau apprécié sur la plateforme et l’ont emmené jusqu’au Top 3.

2- Animalia en Australie

Une nouvelle fois, le public du streaming a positionné ce film d’animation réalisé par Clare Knight et Harry Cripps à la deuxième place du classement hebdomadaire des audiences. Suivez les aventures de certaines créatures sauvages incomprises qui ne sont pas dangereuses du tout et commencez à planifier une évasion de leur zoo pour se rendre dans l’Outback, un endroit où elles s’intégreront sans être jugées.

1- Impardonnable

Comme lors de la dernière mise à jour, ce film avec Sandra Bullock, Vincent D’Onofrio et Viola Davis a été le plus regardé par les internautes la semaine dernière. Il s’agit d’un drame réalisé par Nora Fingscheidt sur Ruth Slater, qui, après avoir été libérée de prison pour un crime violent, se réintègre dans la société, mais personne ne son passé et doit trouver de l’aide pour sa rédemption.

