Les 3 films Netflix les plus regardés au cours de la semaine dernière (13-19 décembre)

Il ne reste que 11 jours avant le 2021 terminer et commencer une nouvelle année pleine de premières plus que prometteur. Mais il ne faut pas oublier que ces dernières semaines, ils ont également lancé contenu très intéressant Ceux qui valent la peine d’essayer sur les plateformes de streaming. Ou du moins c’est ainsi qu’une bonne partie des utilisateurs de Netflix qui les a rapidement ajoutés au classement principal de la semaine. Découvrez quelles ont été les cassettes les plus regardées du 13 au 19 décembre !

À la surprise de quelques-uns, il s’éloigne cette fois du podium alerte rouge, qui reste à la quatrième place après des semaines consécutives parmi les premières places. Peu à peu, la fureur du long métrage avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot commence à décliner, laissant ainsi la place à de nouvelles versions que les utilisateurs ont notamment approuvées.

+ Les 3 films Netflix les plus regardés la semaine dernière

3. Un Noël californien : les lumières de la ville

Comme chaque année, les contenus qui tournent autour du thème de Noël savent se positionner au dessus des autres. Et c’est que le temps mérite de profiter de ce type de contenu. Cette fois, le tour est Un Noël californien : les lumières de la ville, Protagonisée par Lauren et Josh Swickard et Ali Afshar. Un an à peine après le début de leur histoire d’amour, Callie et Joseph quittent le ranch où ils vivent pour s’occuper de leurs affaires familiales à San Francisco.

2. Animalia en Australie

Film d’animation pour toute la famille, il occupe la deuxième position du classement des films les plus regardés sur Netflix dans le monde. Est intitulé Animalia en Australie, Il est dirigé par Clare Knight et Harry Cripps et présente des créatures extrêmement incomprises qui, bien qu’elles puissent sembler dangereuses, sont très attentionnées. Tous quitteront la captivité dans une quête pour trouver un foyer sûr.

1. Impardonnable

Une icône du cinéma est en tête du Top 3 de la semaine du 13 au 19 décembre. Il s’agit de Impardonnable, Protagonisée par Sandra Bullock et accompagné de Vincent D’Onofrio et Viola Davis. Le drame Netflix réalisé par Nora Fingscheidt montre une femme qui sort de prison dans une société qui ne veut pas pardonner son passé. Au milieu de sa dure réalité, il doit chercher la sœur cadette qu’il a dû abandonner.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂