Les 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (du 7 au 13 mars 2022)

Un nouveau Top 3 des films sur la plateforme a été réalisé ces sept derniers jours et nous vous le montrons ici. C’était le plus choisi au monde!

©NetflixLes 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière (du 7 au 13 mars 2022).

Ces derniers temps, les longs métrages ont gagné du terrain parmi la considération des téléspectateurs pour leur divertissement sur les séries et ils sont ce qui fait le plus parler sur le service de streaming. Netflix, bien que la tendance changera sûrement bientôt. Le troisième mois de 2022 se poursuit avec des sorties plus exclusives et certaines d’entre elles en ont fait assez pour faire partie du nouveau Top 3 hebdomadaire.

Contrairement aux dernières mises à jour, le documentaire L’escroc Tinder n’est plus parmi les plus choisis et ne fera pas partie de la liste, comme Le projet Adam, qui est arrivé vendredi 11 mars dernier et n’a pas encore rassemblé suffisamment d’audience, même si l’on pense qu’il sera en tête du classement dans quelques jours. Nous vous invitons à revoir ce qu’ils étaient les 3 films les plus regardés du 7 au 13 mars cette année. Les avez-vous tous vus ?

+Les 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

3- Pirates : Le dernier trésor de la couronne

Encore une fois, la Corée du Sud est le pays choisi par les abonnés pour profiter de ses productions et c’est désormais au tour de ce film qui n’est pas original à la plateforme, mais qui en fait toujours partie peu de temps après sa sortie dans les salles locales. Réalisé par Kim Joung Hoon, il suit un équipage audacieux de pirates et de bandits Joseon alors qu’ils combattent des eaux tumultueuses, des pirates déroutants et des rivaux militants à la recherche d’or véritable perdu en mer.

2- Perdu dans l’Arctique

Pour la deuxième semaine consécutive, ce film réalisé par Peter Flinth et interprété par Nikolaj Coster-Waldau et Joe Cole a pris la deuxième place du Top 3, restant parmi les titres préférés des utilisateurs du monde entier. C’est une histoire basée sur la vie réelle qui montre l’exploration de deux hommes à travers le territoire du Groenland en 1909.

1- Week-end en Croatie

Selon le site FlixPatrol, Le week-endcomme on l’appelait internationalement, C’est le film le plus regardé sur Netflix la semaine dernière. Kim Farrant a pris la responsabilité dee la réalisation de ce thriller à suspense qui a retenu l’attention du public avec un synopsis engageant : « L’escapade d’un week-end d’une femme (Leighton Meester) en Croatie tourne mal lorsqu’elle est accusée d’avoir tué sa meilleure amie (Christina Wolfe) et son empressement à démêler le vérité révèle un douloureux secret ».

