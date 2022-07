Les 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (du 4 au 10 juillet 2022)

Netflix

Netflix a un nouveau Top 3 des films qui ont fait le plus de bruit la semaine dernière, l’un d’entre eux répétant le leadership du classement.

©NetflixLes 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (du 4 au 10 juillet 2022).

Il est vrai que les séries télévisées attirent généralement l’attention au sein du service de streaming Netflix, mais cette année, il y a eu un investissement notoire dans la réalisation de longs métrages et les résultats de visionnage sont visibles. Pendant que nous attendons L’homme grisle film le plus cher de l’histoire de la plateforme, le site FlixPatrol fait état de sa dernière mise à jour concernant le Top 3 des films préférés des abonnés la semaine dernière.

Auparavant, nous avions souligné que tête d’araignée, mettant en vedette Chris Hemsworth, n’a pas obtenu d’excellents résultats d’audience comme on l’imaginait, ce qui met l’entreprise en alerte en ayant de grandes stars pour ses projets et leurs conséquences. Bientôt, nous aurons un grand réservoir avec Chris Evans et Ryan Gosling, bien que les prévisions pour cette production soient meilleures. Dans la liste suivante, il y aura une répétition en première position. Regardez ce que c’est !

+ Films Netflix les plus regardés la semaine dernière

3- Monstre des mers

Le 8 juillet, il y a quelques jours à peine, cette animation réalisée par Chris Williams, qui possède une longue expérience à la tête de Moana, grand héros 6 Oui Verrouiller. Ce film pour enfants se déroule à une époque où des bêtes terrifiantes parcouraient les mers et où les chasseurs de monstres étaient considérés comme de véritables héros, comme le grand Jacob Holland. Au milieu d’une expédition, il trouve la jeune Maisie Brumble cachée sur son navire et Jacob n’a d’autre choix que de continuer avec cet allié dans un voyage épique à travers des mers inexplorées.

2- La fille sur la photo

Tout comme il y a généralement des moments de contenu dans le streaming, il est clair que c’est l’année des documentaires, en particulier ceux qui se concentrent sur les crimes. Ce titre est arrivé en milieu de semaine dernière et a fait suffisamment de mérite en termes d’audience pour atteindre la deuxième place. Suit la mort énigmatique d’une jeune mère et l’enlèvement ultérieur de son fils qui révèle la véritable identité de la femme, un mystère qui a été caché pendant de nombreuses années et met au premier plan un tueur fédéral évadé.

1- L’homme de Toronto

Ce film de comédie-action, mettant en vedette Kevin Hart et Woody Harrelson, réalisé par le cinéaste Patrick Hughes, est devenu le film le plus regardé sur Netflix la semaine dernière, comme cela s’est produit dans la mise à jour précédente. Son histoire tourne autour du tueur le plus meurtrier du monde, connu sous le nom de « L’homme de Toronto », et de Teddy, le plus grand gâchis d’Hollywood. Tous deux se retrouvent dans un Airbnb et le destin les oblige à faire équipe pour se sauver, mais ils doivent découvrir s’ils peuvent se supporter.

