Les 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (du 12 au 18 septembre 2022)

FlixPatrol présente le Top 3 des films les plus populaires sur Netflix ces sept derniers jours. Parcourez la liste et voyez lequel est le premier!

©NetflixLes 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (du 12 au 18 septembre 2022).

le service de streaming Netflix est dans la seconde moitié du neuvième mois de l’année, poursuivant la quête pour changer le visage qu’ils ont montré ces derniers mois. Au niveau des entreprises, elles traversent la pire crise depuis leur création en raison d’une forte baisse d’abonnés dans le monde qui a généré des pertes économiques. Pourtant, les chiffres d’audience accompagnent et laissent un nouveau Top 3 des films les plus vus de la semaine.

Selon les informations de l’entreprise, la stratégie de marque cherche à imiter le modèle des franchises d’aujourd’hui telles que Marvel ou DC Comics, mais jusqu’à présent, ils n’ont pas trouvé le titre idéal pour le faire avancer. Pendant ce temps, le grand catalogue continue de recevoir des propositions intéressantes pour les utilisateurs et ces derniers jours, ils ont apprécié une comédie, un drame romantique et un thriller. Découvrez les films les plus vus du 12 au 18 septembre !

+Les films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

3- Romance à Vérone

C’était la bande préférée de la plateforme dans la mise à jour précédente, étant arrivée le premier jour du mois. Kat Graham et Tom Hopper jouent dans cette histoire dirigée par Mark Steven Johnson sur une jeune femme qui se rend à Vérone après une rupture pour découvrir que la maison qu’elle a louée a reçu deux réservations simultanées. Désormais, elle va devoir partager ses vacances avec un Britannique très cynique mais aussi très séduisant.

2- Fin du chemin

Millicent Shelton était à l’avant-garde de ce projet qui a été ajouté au streaming le 9 septembre et dans les jours suivants, il a gagné en considération parmi les utilisateurs. Queen Latifah, Ludacris, Beau Bridges et Keith Jardine jouent dans la prémisse centrée sur une mère récemment veuve luttant pour protéger sa famille lors d’un road trip déchirant lorsqu’un meurtre et un sac d’argent les mettent en danger.

1- À bout de souffle

Selon FlixPatrol, ce film réalisé par David M. Rosenthal est devenu le plus regardé sur Netflix la semaine dernière. D’origine française, son scénario raconte l’histoire de Roxana Aubrey, qui décide d’abandonner ses études et de fuir sa vie à Paris pour suivre un cours de plongée libre dans le sud de la France, où elle est rapidement entraînée dans une vie qui atteint de nouvelles profondeurs. apporté par le poids de la descente d’un océan.

