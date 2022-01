Les 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (du 10 au 16 janvier)

Netflix

Une nouvelle semaine de 2022 est partie pour la plateforme et nous a laissé un Top 3 des films les plus choisis par les téléspectateurs. Regardez ce que le monde a vu ces jours-ci !

©NetflixLes 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (du 10 au 16 janvier).

Le début d’année 2022 se fait discret pour le service de streaming en ce moment Netflix Quant à sa série, bien qu’elle ait connu un succès surprenant avec Reste à mes côtés. Pour le moment, ce sont les films qui attirent le plus les premiers jours du mois, étant un moment sans précédent pour la plateforme car ce n’est pas le type de contenu le plus choisi par les millions d’abonnés. Découvrez quels ont été les 3 films les plus vus entre le 10 et le 16 janvier !

Contrairement à la dernière mise à jour, où étaient mis en avant des longs métrages qui étaient sortis en 2021, on n’en retrouvera ici qu’un seul de l’année dernière, alors que deux sont à cent pour cent des sorties de 2022. Force est de constater que le public commence à regarder favorablement le les productions les plus innovantes, puisque ce sont elles qui recueillent tous les commentaires dans les discussions en cours. Nous vous apportons ici le Top 3, selon ce qui a été rapporté par le site FlixPatrol.

+Les 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

3- Impudent

Ce film a été ajouté au catalogue le jeudi 13 janvier dernier et sa fureur s’affiche puisqu’il s’est positionné sur le podium avec seulement quelques jours de publication, on pense donc que la semaine suivante, il sera au sommet. Réalisé par Monika Mitchell et Gina Telaroli, ce conte suit Grace Miller, une écrivaine mystérieuse qui a des instincts de tueur en ce qui concerne les motifs, et qui aura besoin de toute son expérience pour aider à résoudre le meurtre de sa sœur.

2- Ne lève pas les yeux

Cette histoire réalisée par Adam McKay et mettant en vedette Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence est arrivée le soir de Noël, mais près d’un mois après sa sortie elle reste parmi les préférées des abonnés du monde entier, malgré les discussions et les débats. Son intrigue montre deux astronomes en tournée médiatique pour avertir l’humanité d’une comète qui détruira la planète, mais presque personne ne s’en soucie.

1- Mère/Android

Pour la deuxième semaine consécutive, ce film arrive en tête du Top 3 des plus visionnés, précisant qu’il s’agit du premier grand phénomène de Netflix du premier mois de 2022 et qu’il fera sûrement parler à la fin de celui-ci. « Georgia et son petit ami Sam se lancent dans un voyage perfide pour échapper à leur pays, qui est pris dans une guerre inattendue avec l’intelligence artificielle », dit le synopsis du film réalisé par Mattson Tomlin et interprété par Chloë Grace Moretz.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂