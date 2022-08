Les 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (8 au 14 août 2022)

Netflix

Ensuite, nous présenterons la liste des longs métrages préférés des utilisateurs de Netflix au cours des sept derniers jours. Y a-t-il une surprise ?

©NetflixLes 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (du 8 au 14 août 2022).

Deuxième semaine d’août pour le service de streaming Netflix, qui semble avoir trouvé une stabilité au milieu des conflits générés dans la compétition, comme ce qui s’est passé avec Warner Bros. Discovery et la controverse concernant HBO Max. Un nouveau trimestre a commencé à analyser et à étudier les prochaines étapes de l’entreprise, puisqu’elles devront changer de cap face à une douloureuse perte d’abonnés jusqu’ici en 2022.

Bien sûr, les versions de son catalogue sont celles qui leur donneront les indications que le chemin emprunté est le bon, même s’il est clair que ces derniers temps, il y a eu une baisse de la qualité de son contenu. Bien qu’ils fassent de gros paris comme L’homme gris Avec un budget de 200 millions de dollars, ils devront reconquérir les utilisateurs avec des productions qui les touchent vraiment. Est-ce que l’une de ces 3 vues les plus vues de la semaine dernière y parviendra ?

+Les 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

3- La saison des mariages

Cette comédie romantique canadienne a été créée le 4 août, mais a commencé à attirer l’attention près d’une semaine plus tard, actuellement au troisième rang. Réalisé par Tom Dey et mettant en vedette Suraj Sharma et Pellavi Sharda, cette histoire suit deux Indiens d’Amérique qui prétendent sortir ensemble pour survivre à un été de mariages, après la pression de leurs parents pour trouver des conjoints, mais tombent amoureux alors qu’ils luttent pour survivre. qui ils sont et ce qu’ils devraient être pour leurs parents.

2- Carter

La Corée du Sud n’a pas seulement été un phénomène dans l’audience de la plateforme à travers ses séries télévisées, elle a également choisi d’englober cette culture dans des longs métrages, comme celui-ci réalisé par Jung Byung-gil. Joo Won joue dans cette intrigue sur un homme qui se réveille en manquant ses souvenirs. Guidé par une voix mystérieuse provenant d’un appareil à son oreille, il se lance dans une mission de sauvetage d’otages semée d’embûches.

1- Cœurs gravement blessés

Une fois de plus, ce film réalisé par Elizabeth Allen est consacré comme le film le plus regardé de la semaine dernière sur Netflix, le réalisant pour la deuxième fois consécutive. Il s’agit d’une adaptation du roman de Tess Wakefield qui a été créé le 29 juillet et tourne autour de Cassie Salazar, une auteure-compositrice-interprète en difficulté, et de Luke Morrow, une marine militaire en conflit. Malgré leurs différences, ils décident de se marier pour les avantages militaires que le mariage implique, mais une tragédie interrompt le lien et la ligne entre ce qui est réel et ce qui est simulé commence à s’estomper.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂