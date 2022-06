Les 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (30 mai au 5 juin 2022)

Netflix

Les films continuent de faire parler d’eux sur Netflix et nous vous présentons ici le nouveau Top 3 de la semaine dernière, où vous trouverez une surprise. Voyez lequel est le premier !

©NetflixLes 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière (30 mai au 5 juin 2022).

le service de streaming Netflix Un nouveau mois commence, au cours duquel ils s’attendent à de bonnes nouvelles après la baisse signalée du nombre d’abonnés qui a généré la plus grande crise d’entreprise à ce jour. À l’heure actuelle, le seul outil pour capter l’attention du public reste les productions de son catalogue, qui constituent une nouvelle Top 3 des films de la semaine dernière.

Juin sera un mois de grand mouvement au sein de la bibliothèque de la plateforme en termes de longs métrages, puisqu’il y aura des sorties telles que La colère de Dieu, La tête de l’araignée, Griffe et Intercepteur, qui fait déjà parler. Cependant, nous devons encore attendre les résultats, puis nous nous concentrerons sur les trois titres de films préférés des utilisateurs du 30 mai au 5 du nouveau mois. Revoyez la liste !

+ Top 3 des films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

3. L’année de mon diplôme

Une sacrée reconnaissance pour ce film réalisé par Alex Hardcastle et interprété par Rebel Wilson pour rester dans le classement principal, après avoir atteint le streaming le 13 mai, quelques jours après son premier mois. Cette comédie a captivé le public avec l’histoire d’une femme de 37 ans qui se réveille d’un coma vingt ans plus tard et retourne au lycée où elle était l’une des cheerleaders les plus populaires.

2. RRR

Le cinéma indien a un nouvel exposant dans le monde entier grâce à sa fureur sur la plate-forme avec ce film réalisé par SS Rajamouli et a amené le public à s’intéresser encore plus au contenu de ce pays. NT Ramao Jr, Ram Charan et Alia Bhatt jouent dans cette histoire centrée sur deux révolutionnaires loin de chez eux avant qu’ils ne commencent à se battre pour leur pays dans les années 1920.

1. Un accord parfait

Par rapport à la mise à jour précédente, il y a eu des changements de position, mais le leader est resté Un Mariage Parfait, c’est pourquoi cette semaine il était également en tête du Top 3 en tant que film préféré des abonnés. Ce drame romantique tourne autour d’un dirigeant agressif d’une entreprise viticole de Los Angeles qui doit se rendre dans une ferme de moutons en Australie pour gagner un client, pour se retrouver à travailler comme ouvrier aux côtés d’un local difficile.

