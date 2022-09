Les 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (29 août au 4 septembre 2022)

Netflix

Nous allons vous présenter ici les 3 films les plus populaires sur Netflix ces sept derniers jours, grâce au site FlixPatrol. C’est ce que tout le monde voit !

©NetflixLes 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (29 août au 4 septembre 2022).

Le neuvième mois de l’année a commencé pour le service de streaming Netflix avec de grandes premières de séries et de films qui arriveront dans les prochaines semaines. Il s’agira d’une nouvelle tentative pour se remettre d’une baisse d’abonnés qui a généré d’importantes pertes financières et d’importants licenciements au sein de l’entreprise, notamment du côté de l’animation. En attendant, les titres de leur catalogue continuent de faire parler et nous vous proposons ici leur Top 3.

La plateforme est dans un moment difficile, mais ils ont déjà annoncé des stratégies pour inverser la situation. Cependant, ils ont également parlé de leur catalogue et de leur quête pour créer une franchise de longs métrages comme l’univers cinématographique Marvel, mais jusqu’à présent, ils n’ont pas révélé sur quoi ils travailleront. Du 29 août au 4 septembre, il y avait des films que le public a appréciés. Revoyez la liste !

+Les 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

3- C’est l’amour

Le 25 août, ce film réalisé par Shaun Paul Piccino et mettant en vedette Riley Dandy et Isaac González Rossi est arrivé. Tras un tiempo de adaptación dentro de la biblioteca del streaming, llegó a ser lo tercero más elegido con la historia de Sofía, quien atraviesa por un duro momento personal y profesional, pero conoce a un chef español que podría ser la pieza que le faltaba en sa vie.

2- Amour adulte

Le crime et le drame ont leur place dans ce Top avec le film danois réalisé par Barbara Topsoe-Rothenborg. Son intrigue captivante suit Christian et Leonora, un mariage qui aux yeux du monde est parfait après que leur fils a été déclaré en bonne santé après avoir souffert d’une maladie, mais tout change lorsque la femme se rend compte que son mari la trompe avec une jeune femme nommée Xenia, alors elle fera tout ce qu’il faut pour maintenir la relation.

1- Du temps pour moi

C’était l’une des sorties les plus retentissantes fin août et maintenant le film avec Kevin Hart et Mark Wahlberg est consolidé comme le plus regardé sur Netflix la semaine dernière. C’est une comédie sur un père qui reste à la maison pour passer du temps avec lui-même et retrouve un vieil ami et ils ont un week-end sauvage qui va changer leur vie.

