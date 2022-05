Les 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (23 au 29 mai 2022)

Netflix

Netflix a terminé une nouvelle semaine avec 3 films en tête de son classement mondial : un drame, une comédie et un film d’action. Voyez ce qu’ils sont!

©NetflixLes 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (23 au 29 mai 2022).

Le mois de mai tire à sa fin pour le service de streaming Netflix comme l’un des mois les plus remarquables, compte tenu des séries qui sont arrivées, avec choses étranges surtout. D’un autre côté, les films semblent avoir été relégués ces semaines-ci, mais il ne fait aucun doute que la société prépare de grandes sorties, comme dans le cas de L’homme gris.

En attendant le grand long métrage avec Chris Evans, Ryan Gosling et Ana de Armas le 22 juillet, on va se concentrer sur ce qui s’est passé ces derniers jours. Le titre le plus joué auparavant fait à nouveau partie de ce Top 3, auquel s’ajoutent un drame romantique et un film d’action incontournable. Découvrez quels ont été les films les plus regardés la semaine dernière !

+Les 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

3- RRR

A la troisième place du classement hebdomadaire se trouve ce long métrage d’origine indienne, réalisé par SS Rajamouli. Mettant en vedette NT Ramao Jr, Ram Charan et Alia Bhatt, l’intrigue suit le parcours de deux révolutionnaires légendaires loin de chez eux avant qu’ils ne commencent à se battre pour leur pays dans les années 1920.

2- L’année de mon diplôme

Après avoir été en tête de cette liste il y a quelques jours, il reste cette fois à la deuxième place, étant également une belle reconnaissance pour ce film réalisé par Alex Hardcastle et mettant en vedette Rebel Wilson. Son intrigue est centrée sur une femme de 37 ans qui se réveille d’un coma vingt ans plus tard et retourne au lycée où elle était l’une des pom-pom girls les plus populaires.

1- Un accord parfait

Un accord parfaitcomme il était intitulé sur le marché local, Il a atteint le catalogue Netflix le 19 mai et dans sa première semaine, il est devenu le film le plus choisi sur la plateforme.. Il s’agit d’un drame romantique sur un dirigeant agressif d’une entreprise viticole de Los Angeles qui doit se rendre dans une ferme de moutons en Australie pour gagner un client et finit par travailler comme ouvrier aux côtés d’un local difficile.

