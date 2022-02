Les 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (21 au 27 février 2022)

Netflix

Toute la semaine qui a commencé à clôturer le deuxième mois de l’année a laissé un Top 3 final selon ce que le monde a choisi dans la section films.

©NetflixLes 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (du 21 au 27 février 2022).

le service de streaming Netflix se prépare pour le début du troisième mois de l’année, qui aura de grandes premières de séries, ainsi que des films intéressants. Certains des titres qui attirent le plus l’attention dans l’aperçu sont Je vous salue, le projet Adam, aujourd’hui le monde est réparé et fruits du vententre autres, on s’attend donc à ce qu’ils aient une furie similaire à celle des bandes de cette semaine qui composaient un nouveau Top 3.

Dans la liste on retrouve des contenus qui sont au catalogue depuis un moment et son phénomène perdure en racontant une histoire séduisante, comme deux documentaires américains qui ont repris le classement. Cependant, un film sorti entre ces jours avait également suffisamment de mérite en nombre d’audience pour en faire partie. Celle-ci a été la plus vue entre le 21 et le 27 février 2022 !

+Les 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

3- Descente : L’affaire contre Boeing

Le documentaire de cette année, réalisé par Rory Kennedy et scénarisé par Mark Bailey et Kaaven McAlester, est arrivé sur la plateforme le 18 février et a rapidement attiré l’attention des abonnés. Son intrigue voit les enquêteurs révéler comment la prétendue priorité des profits sur la sécurité de Boeing a contribué à deux nouveaux accidents d’avion à deux mois d’intervalle qui ont fait 346 morts.

2- Le Massacre du Texas

Comme le contenu précédent, ce long métrage a également été ajouté à la bibliothèque le même jour et il n’a pas fallu longtemps pour ajouter des téléspectateurs, car c’était l’une des grandes sorties du mois. David Azul Garcia a dirigé cette nouvelle suite du film Leatherface de 1974 qui revient près de 50 ans après s’être caché et avoir terrorisé un groupe de jeunes hommes idéalistes qui ont accidentellement perturbé leur monde soigneusement gardé dans la ville du Texas.

1- L’escroc Tinder

À ce stade, il ne fait aucun doute que la grande rage du mois a été ce documentaire de Felicity Morris, puisqu’une fois de plus, il se positionne comme le film le plus choisi par les utilisateurs de Netflix la semaine dernière. Synopsis officiel : Se faisant passer pour un riche magnat du diamant dans la jet-set, un escroc israélien courtisait des femmes en ligne, puis les escroquait pour des millions de dollars. Maintenant, certaines victimes complotent pour se venger.

