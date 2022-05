Les 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (16 au 22 mai 2022)

Netflix

Une autre semaine s’est écoulée dans l’année pour Netflix et a laissé un nouveau classement des films que le public a le plus choisis. Parcourez la liste et voyez lequel est le numéro 1 !

©NetflixLes 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (du 16 au 22 mai 2022).

le service de streaming Netflix commence à dire au revoir au cinquième mois de l’année, mais il reste encore beaucoup à continuer à captiver ses millions d’abonnés à travers le monde. Bien que les séries aient tendance à attirer l’attention, ces derniers temps, les longs métrages ont également gagné en popularité, en particulier ceux mettant en vedette de grandes stars.

Dans la liste suivante, vous verrez les trois films qui ont triomphé ces derniers jours au sein du catalogue de la plateforme, qui ont l’ingrédient d’être des produits 100% originaux. D’autres qualités dont aucune n’a été publiée cette semaine, il y a donc une permanence en termes de préférence des utilisateurs. Découvrez le Top 3 du 16 au 22 mai !

+Les 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

3- Incompatibilité 2

Après avoir grimpé au sommet dans la dernière mise à jour, la production interprétée par Omar Sy continue dans le Top 3 des longs métrages préférés. Dans ce cas, l’acteur s’éloigne de la série Lupin et revient avec la suite de De l’autre côté des pistes (2012) qui suit son personnage retrouvant un vieil ami policier, avec qui ils sont très différents et doivent travailler dans une opération de trafic de drogue.

2- La famille parfaite

La deuxième place revient à cette comédie espagnole arrivée à la bibliothèque le 11 mai, mais qui a dû attendre quelques jours de plus pour s’imposer comme un titre marquant en streaming. L’histoire se concentre sur Lucía, une femme de caractère et de classe aisée qui croit mener une vie de modèle à suivre et qui a tout sous contrôle, nous verrons donc tout ce dont elle est capable pour diriger une famille idéale sous les yeux des autres.

1- L’année de mon diplôme

Au-dessus du reste, cette semaine, le film le plus regardé était L’année où j’ai obtenu mon diplôme, réalisé par Alex Hardcastle et mettant en vedette Rebel Wilson. Son intrigue tourne autour d’une femme de trente-sept ans qui se réveille d’un coma vingt ans plus tard et retourne au lycée où elle était autrefois l’une des pom-pom girls les plus populaires. Bien que les critiques n’aient pas laissé de bons avis, force est de constater que les spectateurs ont retenu leur attention.

