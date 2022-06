Les 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (13 au 19 juin 2022)

in

Netflix

Netflix présente sa liste des trois longs métrages les plus choisis de la semaine dernière, sur la base du rapport fourni par le site FlixPatrol.

©NetflixLes 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (du 13 au 19 juin 2022).

Une nouvelle semaine a culminé pour le service de streaming Netflix, qui cherchent à se redresser après la forte baisse d’abonnés signalée ces derniers mois, principalement basée sur de nouveaux contenus. À la télévision, ils n’arrêtent pas d’ajouter des tubes comme choses étranges Soit Peaky Blindersmais les films conservent également un haut niveau d’acceptation et, dans certains cas, ont tendance à avoir plus d’impact.

Une caractéristique des films de la plateforme est qu’ils ont tendance à avoir une rage instantanée et en juin, plusieurs titres sont arrivés qui ont attiré l’attention des abonnés. Dans la liste suivante, nous présenterons deux productions mettant en vedette de grandes stars hollywoodiennes, ainsi qu’un documentaire sur l’un des artistes les plus importants de ces dernières décennies. Celle-ci a été la plus choisie du 13 au 19 du mois !

+Les 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

3- Jennifer Lopez : Mi-temps

Il est étrange de voir un documentaire dans le contenu préféré des utilisateurs, mais les exceptions ont une raison et nous les trouvons ici. Amanda Micheli dirige ce projet centré sur la superstar mondiale Jennifer Lopez, qui réfléchit de manière intime sur sa carrière aux multiples facettes et les pressions de la vie sous les projecteurs, aux côtés de proches comme Ben Affleck.

2- Intercepteur

Cette bande est dans le catalogue de la plateforme depuis près d’un mois, mais dès le début, elle a eu une certaine rage qui s’est reproduite au fil des jours. Cette histoire, mettant en vedette Elsa Pataky, suit un lieutenant de l’armée américaine qui utilise ses années d’entraînement tactique pour sauver l’humanité de seize missiles nucléaires lancés contre le pays, tandis qu’une violente attaque coordonnée menace simultanément sa station éloignée d’intercepteurs de missiles.

1- Griffe

Adam Sandler est une garantie de succès pour Netflix et c’est pourquoi son nouveau film triomphe comme le plus regardé sur la plateforme la semaine dernière. Cette production largement acclamée est centrée sur un éclaireur de la NBA qui doit voyager à l’étranger et découvre un basketteur au passé difficile, mais qui a une belle opportunité de prouver son talent dans la meilleure ligue du monde.

