Les 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière (du 2 au 8 mai 2022)

Netflix

La semaine s’est terminée pour Netflix et a laissé un nouveau Top 3 des films préférés des abonnés du monde entier. Voyez lequel est le numéro un !

©NetflixLes 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière (du 2 au 8 mai 2022).

le service de streaming Netflix Il a traversé sa première semaine complète au cours du cinquième mois de l’année, où du contenu est arrivé qui a rapidement attiré l’attention de millions d’abonnés. Ensuite, nous vous présenterons les 3 films qui ont fait fureur ces sept derniers jours et nous vous assurons qu’ils sont très différents les uns des autres, mais ils ont des aspects qui les rendent incontournables.

Contrairement aux séries, où les titres peuvent rester longtemps dans le classement des meilleures audiences en raison du nombre de leurs épisodes, les listes de longs métrages ont tendance à avoir plus de mouvement. Cependant, il existe un exemple qui répète son phénomène et se positionne à nouveau au sommet. Ce sont les 3 films les plus vus du 2 au 8 mai !

+Les 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

3- Le siège de Silverton

Pour la deuxième semaine consécutive, ce film sud-africain réalisé par Mandlakayise Walter Dube Jr. reste parmi les plus choisis par les internautes. Son intrigue, basée sur la vie réelle, suit un trio de combattants de la liberté anti-apartheid dans une prise d’otage tendue dans une banque après une mission de sabotage ratée.

2- L’amour maternel

D’Espagne est venue cette comédie de Paco Caballero avec Carmen Machi et Quim Gutiérrez. En peu de temps, le film a réussi à captiver les téléspectateurs avec l’histoire de José Luis, qui a été laissé à l’autel et qui a toujours les billets pour sa lune de miel, à laquelle il se rend avec sa mère : « Lors de ce voyage, il découvre qu’il ne la connaît pas et qu’il l’aime »termine son synopsis.

1- 365 jours : ce jour-là

Après le succès d’il y a deux ans, est venue la suite de la saga basée sur This Day, le deuxième roman de la trilogie de Blanka Lipińska. Pour la deuxième semaine, ce film s’est imposé comme le plus regardé de la semaine dernière en ayant une intrigue captivante pour ses followers : Laura et Massimo sont de retour et plus chauds que jamais. Mais le nouveau départ du couple réuni est compliqué par les liens familiaux de Massimo et un homme mystérieux qui entre dans la vie de Laura pour gagner son cœur et sa confiance, coûte que coûte ».

