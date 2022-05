Les 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière (25 avril au 1er mai 2022)

Netflix

Nous vous présentons les trois films préférés des utilisateurs de Netflix au cours des sept derniers jours. Y aura-t-il des surprises ?

©NetflixLes 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière (25 avril au 1er mai 2022).

Les dernières semaines n’ont pas été faciles pour le service de streaming Netflix, après la déclaration dans laquelle ils ont annoncé une baisse de 200 000 abonnés au début de l’année. Sans aucun doute, cela a eu un impact pour l’entreprise commandée par Ted Sarandos, mais jusqu’au moment de la mise en œuvre de la stratégie prévue, ils devront attaquer avec le meilleur d’eux-mêmes : leur contenu, tel que les films qui ont dominé le Top 3 hebdomadaire.

Le cinquième mois de 2022 a déjà commencé pour la plateforme et de grands titres sont attendus en termes de catégorie de séries, mais dans les longs métrages, nous trouvons également des sorties à venir qui peuvent se démarquer, telles que Un accord parfait, L’arme de la tromperie, La quarantaine et instinct dangereux. Les films déjà sortis semblent avoir été plébiscités par le public en les prenant en tête du classement des audiences. Voici les 3 films les plus regardés de la semaine !

+Les 3 films Netflix les plus regardés la semaine dernière

3- Le siège de Silverton

D’Afrique du Sud est venu ce film réalisé par Mandlakayise Walter Dube Jr., qui depuis le 27 avril fait parler les utilisateurs car il s’agit d’une histoire basée sur la vie réelle. Ce thriller suit un trio de combattants de la liberté anti-apartheid dans une prise d’otage tendue dans une banque, à la suite d’une mission de sabotage ratée.

2- Entre la vie et la mort

Le film avec Joey King est le seul du Top 3 de la semaine dernière à rester sur la liste, ce qui parle d’un titre qui a captivé un grand nombre d’abonnés. Le drame et la romance reviennent avec un conte qui suit une adolescente qui survit à un accident de voiture qui a coûté la vie à son petit ami et croit qu’il essaie de renouer avec elle d’outre-tombe.

1- 365 jours : Ce jour-là

La suite du long métrage de 2020, basée sur This Day, le deuxième roman de la trilogie de Blanka Lipińska, a été ajoutée au catalogue il y a quelques jours à peine, le 27 avril, mais elles ont suffi à prendre le dessus comme le film le plus regardé de la semaine sur Netflix. Le suspense érotique a le synopsis suivant : Laura et Massimo sont de retour et plus chauds que jamais. Mais le nouveau départ du couple réuni est compliqué par les liens familiaux de Massimo et un homme mystérieux qui entre dans la vie de Laura pour gagner son cœur et sa confiance, coûte que coûte »..

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂