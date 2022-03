Les 3 films les plus regardés sur Netflix dans le monde la semaine dernière (28 février au 6 mars 2022)

in

Netflix

Une nouvelle semaine s’est écoulée pour la plateforme et elle a condamné un nouveau Top 3 des longs métrages les plus choisis, selon FlixPatrol. Regardez le classement !

©NetflixLes 3 films les plus regardés sur Netflix dans le monde la semaine dernière (28 février au 6 mars 2022).

2022 a commencé avec tout pour le service de streaming Netflix et les longs métrages ont été les temps forts du deuxième mois, un fait vraiment étrange car les séries sont le contenu le plus populaire parmi ses millions d’abonnés. En attendant les titres déjà annoncés qui arriveront dans les prochains jours, nous vous apportons ici le dernier Top 3 des films les plus regardés la semaine dernière. Pouvez-vous imaginer lequel est?

Dans la liste suivante, nous trouverons trois productions originales de la société, ce qui est satisfaisant d’imaginer un avenir dans lequel des titres importants qui ne sont pas les leurs seront retirés, comme cela vient de se produire avec Shrek. Pendant ce temps, les utilisateurs ont apporté leur soutien à deux nouveaux films et à un documentaire qui, bien qu’ils soient au catalogue depuis un certain temps, continuent d’être une tendance.

+Les 3 films les plus regardés sur Netflix dans le monde la semaine dernière

3- L’escroc Tinder

Après avoir dominé le classement pendant plusieurs semaines, ce documentaire de Felicity Morris a perdu quelques places, mais c’est toujours l’une des principales considérations lorsqu’il s’agit de raconter une histoire captivante. Se faisant passer pour un riche magnat du diamant dans la jet-set, un escroc israélien courtisait des femmes en ligne, puis leur escroquait des millions de dollars. Maintenant, certaines victimes complotent pour se venger.

2- Perdu dans l’Arctique

Le dernier film, arrivé le 2 mars et en quelques jours seulement, a atteint un bon flux d’audience pour faire partie des plus choisis. Nikolaj Coster-Waldau et Joe Cole jouent dans cette histoire vraie dirigée par Peter Flinth de deux hommes explorant le Groenland en 1909.

1- Pas de souffle

Le thriller français d’à peine 95 minutes et réalisé par Régis Blondeau est l’inédit le plus regardé sur Netflix la semaine dernière, du 28 février au 6 mars. Il est arrivé dans le catalogue le 25e jour du deuxième mois de l’année, mais a gagné en popularité en peu de temps et est reconnu dans le monde entier. Suivez un flic corrompu qui, après avoir dissimulé un accident, perd le contrôle de sa vie lorsqu’il commence à recevoir des menaces d’un mystérieux témoin.

