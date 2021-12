L’industrie cinématographique a progressé au fil des ans. Les films sans son ou en noir et blanc sont du passé au point que maintenant vous pouvez regarder des films dans le confort de votre téléphone portable. Et, au fur et à mesure que l’industrie progressait, ses acteurs faisaient de même, certains devenant des légendes hollywoodiennes, tandis que de nombreux autres avaient leur première chance.

De plus, au fil des décennies, les modes changent et il y a des films qui marquent des générations entières. Dans les différents genres, que ce soit la romance, l’action, la science-fiction ou la comédie, le cinéma a réussi à être un grand allié de milliers de personnes et, par conséquent, de Spoiler, nous nous souvenons de 3 longs métrages importants de la décennie. A cette occasion, nous avons publié une liste des 3 films comiques les plus importants.

Les 3 films comiques les plus importants de la décennie :

1. Scott Pilgrim contre le monde :

Sorti en 2010, ce film englobe l’action, mais est plus consacré à la comédie. Il est disponible sur YouTube et vaut la peine de profiter d’un week-end où il faut rire. Mettant en vedette Michael Cera, il a également la participation unique de Chris Evans dans le rôle de Lucas Lee.

« Scott Pilgrim est un jeune homme qui rencontre la femme de ses rêves, Ramona V. Flowers. Mais pour gagner son cœur, elle doit d’abord se battre et vaincre ses sept ex maléfiques.« , dit le synopsis de Filmaffinity.

2. Le Homard :

C’est un film un peu plus actuel. Il est sorti dans le monde en 2015 et met en vedette Collin Farrell, Rachel Weisz et Olivia Colman. Au moment de sa première, il a été très acclamé par le public et est devenu l’une des comédies les plus importantes. Bien sûr, en plus des rires, cela englobe également la romance et un peu de drame.

« Il raconte une histoire d’amour non conventionnelle, se déroulant dans un monde dystopique, dans lequel, selon des règles établies, des célibataires sont arrêtés et envoyés dans un endroit où ils doivent trouver un partenaire dans les 45 jours.» Lit le synopsis de Filmaffinity.

3. Dames en guerre :

Il est sorti en 2011 et est l’une des comédies romantiques les plus mémorables de cette époque. En 2 heures, cinq femmes deviennent les demoiselles d’honneur de son amie, qui est fiancée, et elles se battent toutes pour son attention. Cependant, cela pourrait grandement compliquer votre mariage.

« Annie est une trentenaire célibataire originaire du Midwest, à la vie amoureuse plutôt précaire, à qui Liliam, sa meilleure amie, demande d’être sa demoiselle d’honneur. Pourtant, même si elle n’a jamais joué ce rôle, la pauvre essaie d’être snob à la fête d’avant-mariage. Pendant ce temps, une autre amie de Lilian fera de son mieux pour arracher le rôle à l’inexpérimentée Annie.», note Filmaffinity dans son synopsis.

