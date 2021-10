Les 3 émissions de télé-réalité qui ont marqué toute une génération

La télévision a souffert pendant des années des assauts d’Internet et du monde de Diffusion. Des plateformes comme Netflix, Vidéo principale et Disney+ ils rendent la concurrence très difficile pour les productions destinées à être diffusées uniquement par le biais d’un câble ou d’un signal d’antenne. Dans ce contexte, il est très fréquent qu’ils transfèrent à la fois leur contenu et leurs transmissions à Youtube.

Des derniers bastions de la télévision traditionnelle, un format qui a réussi à se faufiler dans les fictions qui dominent le monde de la télévision survit encore. Diffusion. Netflix ont télé réalité Quoi Maîtres d’atelier de métal ou L’amour est aveugle. Patisserie il s’est aussi fait une place parmi ceux que l’on peut voir sur les quais. Mais s’il faut parler de programmes qui ont marqué une génération, il y en a trois qui ressortent.

Grand frère

Peut-être qu’il réalité le plus important de l’histoire de la télévision. Créé par Jean de Mol en 1999 pour la télévision néerlandaise, il a été exporté dans d’innombrables pays qui l’ont adapté à leurs coutumes. Le programme consiste à enfermer un groupe de participants dans une maison et à observer leur coexistence 24h/24. Chaque semaine, ils ont des défis et votent pour expulser les colocataires les moins tolérants, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul gagnant. De plus, il avait son format avec des célébrités.

La voix

Pour les mélomanes, il existe aujourd’hui une émission diffusée dans le monde entier et qui fait souvent virer les grands moments de ses diffusions. Il s’agit de La voix, que, comme Grand frère est né en Hollande et a été vendu sous forme de format dans différents pays. Il a été créé en 2010 et débute par une présélection de chanteurs choisis par des coachs invités (artistes confirmés) qui les conseillent et les entraînent tout en s’éliminant les uns les autres jusqu’à ce que le grand gagnant soit défini.

L’incroyable famille Kardashian

Le monde de Hollywood ne serait pas la même sans l’existence de clan Kardashian. La famille que pratiquement tout le monde connaît et qui passe son temps à exhiber ses richesses a décidé de passer sa vie au petit écran en 2007. C’est à travers ET! avec une émission chargée de montrer au jour le jour Kris Jenner, Kourtney kardashian, Kim Kardashian, Khloe kardashian, Rob kardashian, Kendall Jenner et Kylie Jenner. Les émissions ont pris fin après près de 15 ans le 20 juin et ont donné lieu à plusieurs spin-off, Quoi Kourtney et Kim prennent Miami, je suis cait ou Rob et Chyna.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂