Les 3 acteurs qui jouent toujours les ados malgré leur âge

Curiosités

Beaucoup d’artistes qui ont dépassé la barre des 20 ans sont toujours embauchés en tant qu’étudiants. Regardez le casting de Élite pour comprendre de quoi on parle.

©IMDBElite, la série Netflix qui par excellence caste des adultes pour des rôles d’adolescents.

Les lignes de la jeunesse sont de plus en plus floues et cela se voit, historiquement, dans les productions développées en Hollywood. série comme Élite Soit éducation sexuelle Ce sont des exemples clairs d’artistes qui sont appelés à interpréter des adolescents d’âge scolaire, même lorsqu’ils ont passé la barre des 20 ans il y a quelque temps. Le maquillage et l’éclairage font de leur mieux pour dissimuler cela, bien que dans certains cas, il soit très évident qu’ils n’ont pas l’âge auquel ils veulent apparaître.

Pourquoi ces types de manœuvres sont-elles effectuées dans les castings ? La réponse est très simple. Souvent, cela a à voir avec des questions syndicales et des horaires de travail : les mineurs ne peuvent pas travailler les mêmes heures que les plus âgés. Mais, en plus, il y a une question d’avantages juridiques qui ont à voir, par exemple, avec les nus ou les scènes les plus intimes, ce qui correspond à les rendre majeurs.

+Trois artistes qui jouent l’éternelle jeunesse

3Dylan Minnette

Nous l’avons vu pour la première fois dans perdualors qu’il n’était qu’un enfant qui devait jouer le fils de Jack. Au fil du temps, il a grandi et de belles opportunités se sont présentées, notamment 13 raisons pour lesquellesdans Netflix. A 21 ans, il doit donner vie au jeune Argile Jensen, Le protagoniste de l’histoire. De plus, ce 2022, nous l’avons revu jouer un adolescent dans pousser un cribien qu’il soit sur le point d’avoir 26 ans.

2 – Timothée Chalamet

Celui qui rend généralement tout le monde amoureux est Timothée Chalametqu’on a commencé à voir de plus en plus souvent après sa grande rupture en 2017 avec Appelez-moi par votre nom Oui Coccinelle. Dans les deux productions, il a dû jouer à l’adolescence alors qu’il avait 22 ans. Puis d’autres papiers lui vinrent, comme dans beau garçon, où une fois de plus il a fait son truc. Cette année, il aura 27 ans.

1 – Jacob Elordi

Un autre qui attire généralement l’attention de toute la galerie est la figure de la cabine des baisers Oui euphorie. Malgré ses 24 ans, il continue d’agir en tant qu’élève d’âge scolaire, grâce au rôle qu’il a joué comme Nath ou comment Noé. Il est à noter que cette année, il avait un rôle un peu plus adulte, lorsqu’il faisait partie du thriller Eaux profondes qui a joué Ana de Armas et Ben Affleck.

