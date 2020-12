Avoir accès aux informations les plus à jour et qui changent le jeu (codes, astuces, mises à jour et actualités) est essentiel pour tout joueur du Communauté Roblox. Avec plus de 100 millions d’utilisateurs mensuels, il est essentiel d’avoir une voix de confiance pour obtenir vos informations concernant tout ce qui concerne Roblox. Ce sont les 25 YouTubers / Streamers les plus populaires et les plus informatifs pour Roblox.

Les 25 meilleurs streamers et YouTubers Roblox

Vous êtes-vous déjà demandé qui étaient les 25 meilleurs streamers et YouTubers Roblox à regarder? Eh bien, dans cette liste, nous avons ce qu’il vous faut!

Tofuu

L’un des Youtubers les plus populaires pour le contenu Roblox porte le nom de Tofuu. La chaîne de Tofuu est adaptée aux enfants et publie 3 vidéos par semaine. Si vous êtes également un joueur Minecraft, cette page est faite pour vous, car il y a une tonne de contenu Minecraft sur cette chaîne. Avec plus de 3,41 millions d’abonnés, les fans de Roblox et / ou de Minecraft trouveront certainement des conseils utiles pour l’un de ces jeux ou ils s’amuseront simplement sur cette chaîne, car les vidéos sont assez amusantes. Tofuu propose un abonnement sur sa chaîne pour 4,99 € par mois. Certains des avantages d’être membre incluent: des badges de fidélité à côté de votre nom lorsque vous faites un commentaire pendant les chats en direct. De plus, vous recevrez un emoji personnalisé, qui peut également être utilisé pendant les discussions en direct.

Esquisser

La chaîne de Sketch sur YouTube compte plus de 2 millions d’abonnés et est connue pour diffuser / discuter des jeux Roblox populaires, en particulier: Hello Neighbour et Pals Craft. Sketch publie environ 4 vidéos par semaine, qui ont normalement quelque chose d’amusant / hilarant incorporé dans la vidéo.

Alex

Alex, publie une vidéo par jour sur leur chaîne YouTube. Les vidéos sont principalement sur le thème de Roblox et dans un mode de narration, ce qui permet aux jeunes publics de suivre plus facilement. Avec plus de 2 millions d’abonnés et en croissance, Alex est là pour rester, alors consultez leur chaîne.

DanTDM

DanTDM compte plus de 2 millions d’abonnés et est l’un des YouTuber / Streamers dont on parle le plus. Cette chaîne a été nominée pour le ‘Kids’ Choice Award ‘et a gagné! DanTDM publie des vidéos quotidiennes et couvre du matériel pour Roblox, Minecraft et Pokémon.

En relation: Comment obtenir le chapeau haut de forme chaotique à Roblox

Flamant

Voici l’une des chaînes les plus populaires pour les fans de Roblox; c’est vrai, c’est Flamingo. La chaîne compte plus de 7 millions d’abonnés. Sur la page de Flamingo, vous pouvez trouver une variété de couvertures pour de nombreux jeux, et le style amusant de commentaire vous divertira pendant des heures. Flamingo utilise une gamme de blagues, d’accents et de personnages pour informer les joueurs à l’intérieur et à l’extérieur de divers jeux Roblox.

Denis

Une autre chaîne populaire sur YouTube pour les informations orientées Roblox. Denis compte plus de 8 millions d’abonnés et publie 4 à 5 vidéos par semaine (essentiellement une par jour). Cette chaîne adaptée aux enfants est également populaire auprès des joueurs de tous âges et de tous âges. Les vidéos sont sûres de divertir et vous repartirez avec des informations Roblox utiles.

Hyper-Roblox

La chaîne Hyper-Roblox gagne beaucoup de terrain dans le monde YouTuber / Streamer en ce qui concerne Roblox. Avec plus de 1,5 million d’abonnés. Cette chaîne adaptée aux enfants fournira certainement à vos enfants des informations précieuses. L’histoire utilisée par Hyper-Roblox est facile à suivre et divertissante.

Happy Hopper

Cette chaîne, baptisée Happy Hopper, compte près d’un million d’abonnés et ne cesse de croître chaque jour. Les histoires de la chaîne sont principalement adaptées aux enfants et racontées de manière à divertir les téléspectateurs de tous âges. Malheureusement, Happy Hopper ne publie que plus de 20 fois par an, de sorte que les critiques peuvent être un peu datées en raison du contenu en constante évolution de Roblox.

Thinknoodles

Cette chaîne est destinée aux enfants plus âgés et aux adultes, nous vous proposons des Thinknoodles. Le matériel sur la page est un peu sombre et tordu (peut-être que les jeunes enfants aiment ça aussi). Piggy est couvert de manière assez détaillée sur cette page et ce jeu est super génial, mais un peu horrible pour certains joueurs. Ils publient 1 à 2 vidéos par jour et comptent 6,8 millions d’abonnés.

GamerGirl

Cette chaîne est assez unique. C’est une chaîne lourde de Roblox, produite et diffusée par un joueur d’âge moyen. Ne vous laissez pas tromper par le nom «Gamer Girl», car cette chaîne s’adresse à tous les âges et à tous les sexes. Les sujets abordés sont plus axés sur les enfants que les autres chaînes, mais le contenu est parfait. GamerGirl compte plus de 5 millions d’abonnés et la popularité de la chaîne ne cesse de croître.

En relation: Comment obtenir Rick’s Boom Box à Roblox

Jayinggee

C’est une chaîne assez populaire pour Roblox et d’autres jeux. Avec plus de 1,2 million d’abonnés. Jayingee a une chaîne assez drôle, mais le matériel discuté et couvert est plus approprié pour un public adolescent.

Dfieldmark

Cette chaîne est sur le thème de Roblox, mais pas aussi connue que les chaînes les plus populaires. Avec un peu plus de 500 000 abonnés, Dfieldmark a une montagne stable à gravir, mais s’ils suivent leur métier et continuent à publier des vidéos amusantes / informatives, ils gagneront beaucoup de succès. Malheureusement, ils ne publient que 2-3 vidéos tous les trimestres, ils doivent donc se mettre au travail et se balancer pour les clôtures!

Jeux RadioJH

Jeux RadioJH, tsa chaîne compte plus de 1,2 million d’abonnés et continue de croître chaque semaine. Le contenu est adapté aux enfants et couvre tous les jeux Roblox. Le producteur et propriétaire de cette page a 15 ans et publie environ 5 vidéos par semaine.

ObliviousHD

Matt Horton, également connu sous le nom d’ObliviousHD, produit cette chaîne à l’aide de vidéos animées, couvrant principalement Roblox. Avec plus de 1,5 million d’abonnés, la chaîne continuera à produire un excellent contenu. Si vous êtes simplement curieux de savoir à quel type de contenu vous pouvez vous attendre d’ObliviousHD, allez voir « The Last Guest », c’est un film incontournable sur Roblox.

ItsFunneh

ItsFunneh est depuis longtemps une chaîne populaire. Avec plus de 5,4 millions d’abonnés, vous trouverez certainement quelque chose de substantiel ici. ItsFunneh publie 1 vidéo par jour et cela inclut parfois des diffusions en direct. Le contenu de cette page est axé sur Roblox / Minecraft.

En relation: Comment obtenir le casque du Rip Tide à Roblox

Leah Ashe

Cette chaîne est principalement destinée aux joueurs Roblox, mais il y a des chances que vous trouviez des tutoriels de maquillage, des vlogs, des livestream et plus encore! Leah Ashe publie une vidéo par jour. Assurez-vous de consulter leur chaîne.

SeeDeng

Si vous êtes fan de l’un des jeux suivants sur Roblox: Murder Mystery 2, Jailbreak ou Scary Horror, vous adorerez la chaîne de SeeDeng. Avec plus de 1,1 million d’adeptes, SeeDeng a un excellent matériel; en dehors des 3 jeux mentionnés précédemment.

IamSanna

La chaîne d’IamSanna compte déjà 5,58 millions d’abonnés. Ils publient 1 vidéo par jour et font la promotion de plus de «Vidéos de groupe Roblox». Ils ont un large éventail de sujets et de jeux. Assurez-vous de consulter la chaîne et de vous abonner si vous êtes fan.

ZephPlayz

Cette chaîne est très populaire et s’appelle ZephPlayz. Avec 2,05 millions d’abonnés, vous serez sûr de trouver quelque chose que vous ou un ami apprécierez. Ils couvrent une pléthore de jeux et d’actualités sur cette page, mais vous trouverez du matériel Roblox pour vous inciter à revenir pour plus.

En relation: Comment échanger Roblox

RoseMouton

La chaîne PinkSheep propose certains des meilleurs mini-jeux Roblox et Minecraft. Les vidéos sont hilarantes et le contenu est super utile. Forte de ses 1,57 millions d’abonnés, Pinksheep pourrait être le canal incontournable pour toutes les astuces de Roblox et Minecraft dans un proche avenir.

RussoPlays

Cette chaîne adaptée aux enfants regorge de défis Roblox, de diffusion en direct et de vidéos de jeux. RussoPlays montre aux abonnés comment et quand utiliser Robux également.

Inquistormaster

« The Squad » est le groupe d’amis avec lesquels Inquisitormaster joue à Roblox. Vous pouvez les regarder jouer sur cette chaîne YouTube. Il y a 7,7 millions d’abonnés et la liste des abonnés semble s’allonger rapidement. Dans la chaîne, vous trouverez des gameplays Roblox, des vidéos basées sur des histoires, des jeux amusants et même des vidéos TikTok. Le producteur et modérateur de cette page est Alex Einstein, 25 ans en provenance des États-Unis. Alex met en ligne une vidéo par jour.

AlbertsStuff

Cette chaîne a certains des commentaires les plus drôles en ce qui concerne les jeux Roblox; nous recommandons vivement AlbertsStuff. Avec plus d’un million d’abonnés et des vidéos quotidiennes, vous trouverez toujours quelque chose d’amusant ou d’intéressant sur la chaîne d’AlbertsStuff.

Veuillez Keyin

Cette chaîne est pleine de tout: action, eau, amusement, vidéos folles, et vous obtenez des vidéos Roblox quotidiennes. Kindly Keyin compte plus de 3,3 millions d’abonnés, et l’appel «aimable» est rafraîchissant à écouter. Il est plus expérimenté que beaucoup d’autres YouTubers et les informations générales que vous recevez sont très utiles. Vous voudrez certainement ajouter sa chaîne à votre liste de favoris.

Maintenant vous avez tous les outils pour trouver les meilleurs conseils parmi les 25 meilleurs YouTubers et streamers Roblox. Ce résumé est basé sur les abonnés et les likes des joueurs comme moi. La chose cool que font beaucoup de ces YouTubers et streamers est de vous faire savoir tout de suite si le contenu de leurs chaînes est approprié pour les enfants ou destiné à un public plus mature.

Pourquoi ne pas consulter notre contenu lié à Roblox? L’événement Roblox Wonder Woman revient-il un jour? Pourquoi ne pas obtenir une paire de Meta Shades gratuitement?