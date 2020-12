Les 245 chevaux de la Golf GTI et de l’Octavia RS sont-ils suffisants pour les 280 chevaux de la Focus ST?

Le nouveau Volkswagen Golf GTI dans cette course en ligne droite, vous devez affronter non seulement l’un de vos rivaux les plus compétents, le Ford Focus ST, ainsi que le «cousin» avec un généreux compartiment à bagages, le nouveau Skoda Octavia RS.

La Golf GTI et l’Octavia RS partagent la plateforme et la chaîne cinématographique. Il s’agit du turbo de 2,0 l, qui développe ici 245 ch et 370 Nm, et est couplé à la transmission DSG (double embrayage) à sept rapports. La différence réside dans le poids, 1463 kg contre 1520 kg, avec un avantage pour la Golf plus compacte.

Focus ST présente des nombres « plus gros » à tous les niveaux. Son moteur turbocompressé de 2,3 l, 280 ch et 420 Nm, est également couplé à une transmission automatique à sept rapports, même s’il s’agit ici d’un convertisseur de couple. C’est aussi le plus lourd, atteignant 1534 kg – tous sont très «anafadinhos», disons…

Les trois sont à traction avant et le sol est mouillé, mais les «cousins» du groupe Volkswagen ont l’aide du Launch Control, ce qui n’arrive pas avec la Focus ST (une fonction curieusement présente dans la ST à boîte manuelle).

Le Focus ST semble être un avantage. Est-ce vrai?