Les 24 vidéos et photos les plus spectaculaires de et de la Station spatiale internationale

Ce n’est jamais un mauvais moment pour voir des photographies de l’espace et dans ce cas, nous nous sommes concentrés sur la Station spatiale internationale (ISS ou ISS, pour son acronyme en anglais). Il est dans l’espace depuis plus de 20 ans, avec ses changements et ses extensions, et il y reste toujours, et toute cette trajectoire peut être collectée images époustouflantes de la Station spatiale internationale.

De et de là, car il est clair qu’à des milliers de kilomètres de la Terre la perspective est plus que privilégiée. Nous avons fait un excellent examen du matériel fourni par les agences spatiales, ainsi que des utilisateurs qui l’ont utilisé pour créer des vidéos tout aussi frappantes. Nous vous laissons notre sélection.

Une belle structure qui impressionne à l’extérieur et à l’intérieur

L’ISS est une station spatiale modulaire en orbite terrestre basse dans laquelle travaillent la NASA (États-Unis), Roscosmos (Russie), JAXA (Japon), ESA (Europe) et CSA (Canada). C’est un gigantesque laboratoire de recherche pour travailler en microgravité et est utilisé pour mener des recherches en astrobiologie, astronomie, physique et bien d’autres domaines. C’est donc une structure énorme et complexe.

La Station spatiale internationale. POT

De l’ISS il y a de très belles photos de modules, parties ou structures du même. Parfois, ils sont effectués depuis la gare elle-même et d’autres à partir de véhicules qui accostent ou partent.

Une image de l’ISS d’Atlantis (2001). Image: NASA

Le véhicule Progress 20 amarré à l’ISS. Image: NASA

ISS se prépare à accoster Endeavour. Image: NASA

Le cargo Cygnus et ses panneaux solaires proéminents, au moment où il terminait son séjour de 83 jours à la gare. Image: Mark García, NASA

Une photographie marquante: le Dragon accosté sur l’ISS. Image: NASA

Un autre échantillon du Dragon et la perspective privilégiée de l’ISS. Image: NASA

le missions extravéhiculaires (EVA) sur l’ISS nous laissent également des photos impressionnantes. Les missions peuvent durer des heures (jusqu’à sept ou plus), et selon de quoi il s’agit, on voit les astronautes s’accrocher à la structure d’une manière ou d’une autre.

L’astronaute Scott Parazynski réparant l’un des panneaux solaires (c’était une mission avec l’astronaute Doug Wheelock, pas sur la photo). Image: NASA

L’astronaute Tamara Jernigan s’accrochant à une partie de Strela en mission en 1999. En arrière-plan, la Terre. Image: NASA

Les astronautes Robert L. Curbeam Jr. et Christer Fuglesang dans une EVA, avec la Nouvelle-Zélande en arrière-plan. Peut-être une version moderne (et très technologique) de la photo mythique « Déjeuner sur un gratte-ciel », économisant les distances. Image: NASA

Les selfies les vaisseaux spatiaux sont assez curieux et ceux que les astronautes fabriquent dans leurs EVA en jouant avec le reflet de leur casque nous permettent de voir la complexité de l’ISS. Ils parviennent également à transférer l’immensité de l’univers (et peut-être un peu de vertige si l’empathie nous envahit).

L’astronaute Aki Hoshide lors d’une mission extravéhiculaire (EVA) de six heures (en septembre 2012). Le point lumineux à notre gauche est le soleil. Image: NASA

Le Suni Williams joue avec l’effet « attraper le soleil » (dans le style de quand on pose « tenant la tour Eiffel »). Aki Hoshide est également photographié. Fait amusant: l’un des instruments utilisés lors de cette mission EVA était une brosse à dents modifiée. Image: Yvette Smith, NASA

En plus de l’extérieur, nous avons également des vidéos intéressantes sur les intérieurs de la gare. Dans celui-ci, dont nous avons déjà parlé, nous voyons les détails de son intérieur en 4K.

Il y a événements météorologiques et géologiquesetc., parfois catastrophiques, qui sont vus de l’ISS dans toute sa plénitude. Nous avons discuté ici de certains d’entre eux, en particulier lorsque cela a été malheureusement dévastateur.

Le volcan actif Raikoke (2019). Image: NASA

L’astronaute Christina Koch était au bon moment et au bon endroit pour photographier le Soyouz MS-15 montant dans l’espace après son lancement depuis le Kazakhstan en 2019. Image: Christina Koch, NASA

La Voie lactée fait l’objet d’impressionnantes photographies de la Terre et bien sûr de l’espace. Un exemple de ceci est cette merveilleuse capture de Scott Kelly, l’un des «jumeaux de l’espace»% 20sigui% C3% B3% 20en% 20la% 20Earth.), Dans laquelle la galaxie est en arrière-plan entre le halo de l’atmosphère terrestre et l’EEI.

L’astronaute Scott Kelly (l’un des «jumeaux de l’espace») a pris cet instantané fantastique avec la Voie lactée en arrière-plan. Image: Scott Kelly, NASA

Mention spéciale pour cette photographie de la nuit terrestre sur la péninsule ibérique, très partagé à l’époque pour la bonne qualité et les résultats. Oui, nous allons balayer un peu pour la maison dans ce cas.

Autre image pass: un timelapse de l’ISS. Image: NASA

Incroyable cette image des aurores boréales. Image: NASA

Les vidéos de l’artiste visuel Seán Doran ils sont hypnotiques, comme nous vous l’avons déjà montré. Depuis des années, il réalise des vidéos spectaculaires de l’espace à l’aide d’images et de vidéos d’archives publiées par différentes agences spéciales telles que la NASA, l’ESA ou la JAXA. Nous en partageons quelques-uns sur la base de vidéos de l’ISS.

Pour finir, une autre vidéo de la station. Personnellement, j’avoue que je pourrais passer des heures à regarder les clichés qui sont faits depuis la station, surtout quand elle passe « près » du pôle nord et qu’il y a des aurores boréales, et nous pensons que cette vidéo réalisée par l’utilisateur Bitmeizer rend assez justice.

Image | POT