Les 2 seules célébrités qui sont apparues aux Golden Globe Awards 2022

Ce prix signifiait de grandes cérémonies et beaucoup de participations de célébrités. Une polémique a changé la donne et nous mettons aujourd’hui en lumière les deux personnalités qui sont apparues aux Golden Globe Awards 2022.

La cérémonie de remise des prix du Prix ​​des Golden Globes 2022 Elle s’est déroulée au Beverly Hilton Hotel de Los Angeles à huis clos et sans célébrités après une polémique avec le Association de la presse étrangère d’Hollywood pour son manque de représentation de la communauté noire parmi ses membres. Ainsi, une comédienne a choisi de défendre l’entité avec une vidéo enregistrée pour l’occasion.

On parle de Jamie Lee Curtis qui a souligné les efforts philanthropiques de la HFPA et a déclaré qu’elle était fière de cette organisation. «Ils le font à voix basse, officieusement, une soirée de dons. J’ai été l’hôte chanceux cette nuit-là à quelques reprises.a déclaré l’actrice de la franchise d’horreur inépuisable Halloween.

Les acteurs qui ont soutenu la HFPA

De même, le grand héros d’action, Arnold Schwarzenegger a remercié la HFPA pour leur 1977 Prix de la nouvelle étoile de l’année et c’était le chiffre qui présentait la catégorie Meilleur film – Drame avec un discours sur l’entité : « Ils savent comment promouvoir l’art et cultiver les voix les plus diverses et j’en ai bénéficié. Quand j’ai terminé ma carrière de culturiste, ils m’ont dit que je devais changer mon nom de famille et améliorer mon accent. La HFPA m’a toujours soutenu ! ».

Les prix n’ont pas eu de diffusion en direct ou en streaming parce que le CNB a annoncé qu’il ne retransmettrait pas la cérémonie de 2022 pour « Manque de diversité » dans l’organisation, tandis que Amazone Oui Netflixils ont annoncé leur intention d’arrêter leurs activités avec la HFPA jusqu’à ce qu’il y ait un changement radical à cet égard.

«Cependant, des changements de cette ampleur prennent du temps et du travail, et nous croyons fermement que la HFPA a besoin de temps pour bien faire les choses. De cette façon, NBC ne diffusera pas les Golden Globes 2022. En supposant que l’organisation se conforme à son plan, nous espérons qu’en janvier 2023 le cas sera différent « , ont-ils souligné depuis le réseau de télévision.

