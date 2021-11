Les 2 séries Netflix qui sont largement en tête du classement d’audience aux Etats-Unis selon Nielsen

Chaque fois que nous avons plus de services de streaming qui, avec leur contenu, cherchent à obtenir le plus grand nombre d’abonnés possible, mais à l’heure actuelle, il semble que personne ne détrônera Netflix. Les productions cinématographiques et télévisuelles de cette plateforme atteignent généralement une rage unique dans différents territoires, et c’est quelque chose qui se confirme à nouveau en voyant le Top 10 des plus regardés aux États-Unis, l’un des marchés les plus compétitifs.

Les données suivantes arrivent grâce au compteur d’audience Nielsen, qui publient chaque semaine sur leur site internet le classement de ce que le public américain a le plus choisi à la télévision et sur Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et Hulu TV. Le rapport arrive avec près d’un mois de retard, car ces entreprises ne révèlent généralement pas leurs vrais chiffres pour le moment.

+ Les 2 séries en tête du classement Nielsen

Selon le rapport Nielsen, la série qui se positionne en tête de toutes comme la plus regardée aux Etats-Unis entre la semaine du 4 au 10 octobre a été Le jeu du calmar avec 3 021 millions de minutes vues, un nombre similaire à celui obtenu ci-dessus. Ce n’est pas une surprise quand on se souvient que le spectacle est devenu la première la plus choisie de l’histoire de Netflix.

En deuxième position, nous avons trouvé un autre programme qui faisait fureur, mais qui était dans l’ombre du drame coréen. Il s’agit de Choses à nettoyer avec un total de 1 904 millions de minutes jouées sur la plateforme, dépassant les 850 atteints il y a une semaine et montrant qu’il sera sûrement sur la liste des contenus préférés des spectateurs dans l’année.

En troisième position, avec 776 millions de minutes, elle se situe Sur mon bloc, loin des deux fictions précitées, même s’il parvient à monter sur le podium hebdomadaire aux Etats-Unis. Le reste du Top 10 est complété par Messe de minuit (707 millions), Veuve noire Disney + (676 M), Cocomelon (626 millions), Seinfeld (590 millions), NCIS (569 millions), Ted lasso Apple TV + (507M) et Esprits criminels (506 millions).

