Les 2 séries Netflix dont vous pourrez profiter avant l’arrivée du sorceleur

La nouvelle saison de Le sorceleur est sur le point d’atteindre Netflix et les fans de Geralt de Rivia ne peuvent plus attendre le retour du personnage joué par le populaire Henri Cavill. Le Warlock le plus célèbre du monde du streaming est prêt à revenir chasser les bêtes et les monstres vivant différentes aventures qui nous coupent le souffle. Ce monde fantastique basé sur un jeu vidéo populaire est devenu un phénomène de masse.

En ce sens, puisque Divulgacher Nous voulons aider les fans de cette émission à réaliser l’attente fastidieuse du nouveau lot d’épisodes de Le sorceleur de la meilleure manière possible. Avec d’autres spectacles de Netflix! Oui, nous sommes sûrs que vous apprécierez ces alternatives que nous vous proposons où l’action et la fantaisie sont le point de départ. Ne restez pas en dehors de ces suggestions.

+ La nonne guerrière

C’est l’histoire d’une femme de 19 ans qui se réveille au lycée avec une nouvelle vie et un artefact divin incrusté dans son dos. Ensuite, elle découvre qu’elle fait partie d’un ancien ordre chargé de combattre les démons sur Terre tandis que de puissantes forces du ciel et de l’enfer veulent la trouver pour la contrôler. Avec Alba Baptista, Tristan Ulloa, Toya Turner, Sylvia De Fanti et Lorena Andrea, entre autres.

+ Marco Polo

Des aventures incroyables ! Le jeune Marco Polo embarque, en compagnie de son père et de son oncle, pour un voyage épique à la cour de Kublai Khan, dans l’actuelle Pékin. Une histoire dans laquelle vous découvrirez des terres et des peuples jusque-là inconnus. Rencontrez ce personnage et ses voyages dans lesquels il y aura toute l’action que vous attendez pour profiter du Géant du Streaming. Le casting? Lorenzo Richelmy, Benedict Wong, Zhu Zhu, Olivia Cheng et Remy Hii.

Maintenant que vous le savez, ces alternatives sont prêtes à vous asseoir devant la télévision avec du maïs soufflé et du soda, ou tout ce que vous aimez en regardant vos émissions préférées. Ne te perds pas La nonne guerrière Oui Marco Polo dans cette dernière ligne droite de votre attente pour la deuxième saison de Le sorceleur. Vous trouverez sûrement une nouvelle excuse pour profiter de la plateforme de streaming la plus populaire au monde et de son contenu exclusif.

