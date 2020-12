Les 2 raisons pour lesquelles la série A de Samsung est un succès

Samsung est de plus en plus difficile à vendre des appareils, et attention, cela n’a pas à voir avec le fait que leurs appareils, sauf exceptions, ne sont pas à la hauteur ou parce qu’ils rivalisent avec d’autres marques, mais parce qu’ils ont l’ennemi dans leur propre maison.

La chose étrange est que malgré le fait que Samsung vend beaucoup de téléphones cette année, les avantages ne sont pas comme prévu par la société elle-même. La raison est simple: La gamme moyenne / basse de Samsung est un succès retentissant au point que de nombreux utilisateurs préfèrent ces modèles au haut de gamme.

Les coupables de tout cela, la série Galaxy A. Mais, Pourquoi sont-ils si bons?

Pourquoi la série Galaxy A est-elle si vendue?

Comme nous pouvons le lire dans Business Insider, deux ont été les clés qui ont conduit aux grandes ventes des téléphones de milieu de gamme de Samsung, sans préjudice bien sûr, c’est sa fantastique bonne performance qui compte aussi.

D’un côté, les smartphones de milieu de gamme se vendent de plus en plus et de mieux en mieux. Il y a quelques années, acheter un téléphone Android bas ou milieu de gamme était une vraie loterie. Aujourd’hui, la qualité des smartphones a augmenté et il n’est pas rare de trouver des téléphones de marques comme Xiaomi ou Samsung lui-même à un prix très contenu et d’une qualité exceptionnelle. Plus précisément, les téléphones vendus entre 150 et 400 dollars représentent environ 40% des ventes de la marque.

En second lieu, la concurrence directe de Samsung a souffert, en particulier Huawei. La firme chinoise a subi de graves dommages économiques après le conflit avec les États-Unis et son président Donald Trump. De nombreux consommateurs, craignant d’acquérir des appareils Huawei et de ne pas pouvoir les mettre à jour ou utiliser les services Google, ont opté pour la solution la plus simple: passer à des téléphones similaires mais de Samsung, et c’est là que la gamme Galaxy A a triomphé.

Sans aucun doute, la série Galaxy A de Samsung est l’une des meilleures options pour ceux qui veulent de bons téléphones à un bon prix ou même pour ceux qui veulent donner à des proches ou à des appareils bien connus avec un bon rapport qualité-prix. Espérons juste que le bon travail que la marque sud-coréenne a fait avec cette gamme, est également extrapolée à sa gamme la plus premium.

