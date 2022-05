Les 2 nouveaux acteurs de Stranger Things 4 qui étaient dans Game of Thrones et dont vous ne vous souvenez pas

in

Deux ajouts à la nouvelle saison de Stranger Things faisaient partie de Game of Thrones par le passé et peu remarqués sur les réseaux sociaux. Regardez qui ils sont !

©NetflixLes 2 nouveaux acteurs de Stranger Things 4 qui étaient dans Game of Thrones et dont vous ne vous souvenez pas.

Saison 4 tome 1 choses étranges est disponible sur le service de streaming Netflix depuis le 27 mai et c’est déjà un succès en s’imposant comme la série la plus regardée au monde en ce moment. Pour les nouveaux épisodes, plusieurs ajouts sont arrivés, dont deux d’entre eux étaient dans jeu des trônes précédemment. Vous souviendrez-vous d’eux ?

Le casting principal du programme créé par les frères Duffer est revenu pour le nouvel épisode et au fil du temps, ils ont annoncé de nouveaux visages secondaires, qui ont eu une certaine influence sur l’intrigue. L’arrivée la plus acclamée sur les réseaux a été celle d’Amybeth McNulty, mais avec le lancement vendredi dernier, les téléspectateurs ont commenté d’autres acteurs qui ont retenu leur attention, comme les deux que nous allons vous présenter ci-dessous.

+2 acteurs de Stranger Things qui étaient dans Game of Thrones

– TOM WLASCHIHA :

Le premier d’entre eux est cet acteur allemand de 48 ans qui dans la série Netflix joue Dmitri Antonov, un gardien de prison russe qualifié d' »intelligent et charmant ». Dans la série, il entretient une relation avec Jim Hopper, puisque c’est lui qui tente de l’aider à s’évader de prison et fait voyager Joyce en Alaska, bien que les plans ne se terminent pas comme il l’imaginait.

Son visage est plus que reconnu pour les fans de jeu des trônespuisque dans l’adaptation des romans de George RR Martin il a joué Jaqen H’ghar, l’identité assumée un temps par un Homme Sans Visage de Braavos. Son personnage rencontre Arya Stark et l’a aidée à plusieurs reprises, comme sa formation dans la ville, bien qu’il tente plus tard de l’assassiner.

– JOSEPH QUIN :

Oui, l’acteur qui donne vie à Eddie Munson dans la quatrième saison de choses étranges Il fait également partie de cette liste après avoir été membre de la série HBO. Dans le programme qu’il a incarné Koner, un soldat de House Stark à Winterfell qui est apparu dans l’épisode 4 de la saison 7 « Le butin de guerre ». Dans sa brève participation, il fait partie des gardes qui tentent d’empêcher Arya de rentrer chez elle, car ils ne croyaient pas qu’elle était la sœur de Sansa.

Dans sa scène avec Maisie Williams, il a quelques répliques intéressantes, mais il ne faisait plus partie de la série. Le temps l’a amené à faire partie d’un autre grand sur Netflix en tant que leader du Hellfire Club à Hawkins High School qui, au fil des chapitres, se retrouve plongé dans des situations macabres qui pourraient entraîner de grandes conséquences.

