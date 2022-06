Les 2 nouveautés d’iOS 16 qui seront aussi sur Android

Partager

iOS 16 est une énorme mise à jour pour les iPhones. Voici quelques-unes des fonctionnalités à venir sur iPhone, et également disponibles sur Android.

Apple semble avoir pris quelques notes d’Android lors du développement d’iOS 16, en s’inspirant de certaines fonctionnalités déjà présentes dans le système d’exploitation de Google. Même ainsi, ceux de Cupertino ont également implémenté d’autres fonctions qui, bien qu’elles n’aient pas à s’inspirer du système d’exploitation Google, viendra également sur les appareils Android.

Après avoir passé en revue les fonctions d’iOS 16 qui étaient déjà disponibles sur Android, nous voulions maintenant jeter un œil au reste des fonctionnalités de la nouvelle version du système d’exploitation iPhone, et voir comment les chemins des deux plates-formes se sont réunis pour mettre en œuvre caractéristiques très similaires.

Support pour la matière

iOS 16 inclut prise en charge de la norme Matterqui garantit l’interopérabilité entre les appareils domestiques intelligents de différents fabricants.

De cette façon, les utilisateurs d’iOS pourront contrôlez tous vos appareils compatibles avec Matter à partir d’un seul endroit, sans avoir à vous soucier des problèmes de compatibilité.

Sur Android, l’arrivée de Matter chez Google Home a été annoncée il y a plus d’un an, et Android 13 sera la version du système qui introduira le support natif de la norme.

adieu les mots de passe

Apple, comme Google, rame également vers son objectif de mettre fin aux mots de passe une fois pour toutes et éviter d’éventuels vols de comptes ou de données sensibles.

Avec iOS 16, nous introduisons le clés d’accèsune alternative plus sécurisée aux mots de passe, qui fonctionnent comme phrases enregistrées sur l’appareil et ils ne sont jamais stockés sur un serveur Web. Ceux-ci utilisent Face ID ou Touch ID pour la vérification biométrique et sont synchronisés entre les appareils Apple via iCloud Keychain.

Depuis quelques temps, Google compte aussi parmi ses plans supprimer les mots de passe De même : il y a quelques semaines à peine, la société a annoncé la mise en œuvre de la prise en charge des normes FIDO de connexion sans mot de passe dans Chrome, ChromeOS et Android, de sorte que il suffira de déverrouiller le mobile pour s’authentifier sur un site Web ou une application.

La méthode utilisée par Apple est également conforme à la norme FIDO, de sorte que la mise en œuvre des deux sociétés semble suivre les mêmes règles.

