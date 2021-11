Les 2 mini séries Netflix qui vous feront passer le week-end scotché à la plateforme

De loin Netflix C’est la plus grande plateforme de streaming. Disponible dans plus de 190 pays, cette entreprise a su innover en matière de visionnage de films et de séries, captant ainsi des milliers et des milliers d’utilisateurs. Cela fait plus de dix ans qu’il est entré dans différents foyers, mais il est toujours plus pertinent que jamais. C’est que, chaque mois, il renouvelle sa bibliothèque et il le fait avec un contenu extrêmement engageant.

En fait, chaque fois qu’il y a de nouvelles versions sur Netflix, ces productions sont généralement positionnées parmi les plus vues sur la plateforme. Cependant, maintenant, la nouvelle stratégie de ce service à la demande est de miser sur la mini-série idéales pour les marathons le week-end. Donc, de Spoiler, nous avons choisi les deux derniers que vous ne voulez pas manquer.

Les 2 mini séries Netflix dignes d’un marathon :

1. Le temps que je vous donne :

D’origine espagnole, cette série a une saison de seulement 10 épisodes qui ne durent pas plus de 20 minutes chacun. Avec Nadia de Santiago et lvaro Cervantes, c’est l’une des histoires les plus romantiques et se situe au numéro huit des plus regardées.

« Quand Lina et Nico mettent fin à une relation de plusieurs années, Lina peine à commencer une nouvelle vie pour penser un peu moins à lui… chaque jour», indique le synopsis officiel exposé par Netflix.

2. Guide astrologique pour les cœurs brisés :

C’est un nouveau pari italien qui avait Netflix. Avec une saison de seulement six épisodes, il s’agit de l’une des sorties les plus récentes de la plateforme. Avec Claudia Gusmano et Lorenzo Adorni est l’une des histoires qui combine le mieux l’astrologie avec l’amour et la comédie.

« Le cœur brisé avec peu d’espoir de trouver un partenaire, Alice rencontre un gourou charismatique de l’astrologie et commence à chercher son autre moitié dans les étoiles.» Lit le synopsis officiel.

