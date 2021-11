Les 2 meilleures séries d’époque espagnoles sont sur Netflix

Dans les années récentes, Netflix trouvé en Espagne un grand fournisseur de séries et de films. Depuis que Le vol d’argent devenue un phénomène mondial, la plateforme a continué à miser sur le produit espagnol et elle n’a pas mal du tout. En fait, il existe déjà une section exclusive pour le matériel importé de ce pays qui se développe de plus en plus dans son industrie chaque jour.

Cependant, la vérité est que Netflix Il s’intéresse non seulement aux séries actuelles en Espagne, mais aussi aux fictions d’époque. Bien que certains ne soient pas exclusifs au service de streaming, la plupart sont déjà disponibles dans le catalogue de la plateforme. Mais, il y en a deux qui ont été catalogués comme les meilleurs et, si vous ne les avez pas encore vus, de Spoiler nous vous les présentons.

Les 2 meilleures séries d’époque espagnoles qui sont sur Netflix :

1. Velours :

Elle n’est pas originaire de Netflix, mais a été créée par Antena 3. La série a été diffusée à la télévision espagnole durant ses quatre longues saisons et une fois sa diffusion terminée, elle a atteint la plateforme. Et, malgré le passage des années, cette bande avec Miguel Ángel Silvestre et Paula Echevarría continue d’être l’une des plus choisies.

En 1958 en Espagne, les prestigieuses Velvet Galleries subissent la pire tragédie : leur propriétaire, Don Rafael, se suicide, laissant son grand empire à la dérive. Mais son fils Alberto Márquez prend la place de son père à son retour de Londres. Même si son retour l’emmènera aussi, vivre l’une des plus belles histoires d’amour qu’on ait jamais racontées avec l’une des couturières de son magasin.

2. Haute mer :

C’est une série issue de Netflix. Avec trois saisons disponibles de seulement huit épisodes, chacune s’est imposée comme l’un des grands paris de la plateforme. Sorti en 2019 pour la première fois, il a atteint le sommet du service de streaming. Il met en vedette Ivana Banquero, Alejandra Onieva et Jon Kortajarena.

« Dans les années 40, deux sœurs découvrent le côté obscur de leur famille après une série de morts étranges sur un luxueux bateau de croisière allant de l’Espagne au Brésil.», C’est ce que dit le synopsis officiel.

