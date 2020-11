Les 2 incontournables du voyage de Kristen Bell sont accessibles – Masque pour les yeux et CBD

Kristen Bell est surtout connue de nombreux fans comme la star du populaire Veronica Mars la franchise. Elle est apparue dans une grande variété de films et d’émissions de télévision, de comédies comme Oublier Sarah Marshall aux drames comme maison des mensonges.

Bell est également une femme d’affaires et a récemment lancé sa propre gamme de produits pour bébés, avec son partenaire, Dax Shepard. Récemment, Bell a expliqué comment elle s’était occupée pendant la pandémie de COVID-19 et ce qu’elle recommande d’avoir sous la main pour voyager sans stress.

L’ascension de Kristen Bell vers la célébrité

Kristen Bell | David Livingston / WireImage

Bell est née au Michigan en 1980. Élevée dans une famille de la classe ouvrière, Bell a été retirée du lycée public en tant que recrue et a commencé à fréquenter une école privée, où elle a étudié la musique et le théâtre.

Elle est apparue dans un certain nombre de productions théâtrales de son école, impressionnant les enseignants et ses camarades de classe par ses talents de chanteuse et d’actrice. Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, Bell a décidé de poursuivre une carrière d’acteur et a déménagé à New York afin de fréquenter la Tisch School of the Arts de l’Université de New York.

Tout au long du début des années 90, Bell a continué à jouer dans des productions théâtrales, tout en gardant un œil sur un futur possible dans le cinéma et la télévision. En 2001, Bell décroche son premier rôle à l’écran, dans le film Pootie Tang.

Après quelques petits rôles, elle a été choisie dans la nouvelle série télévisée Veronica Mars. À seulement 24 ans, Bell est devenue une star grâce à son travail dans la série. Elle a poursuivi sa trajectoire de carrière ascendante dans les années qui ont suivi, apparaissant sans effort dans des émissions de télévision et des films à gros budget – et tout en restant relatable et drôle.

Famille de Kristen Bell

Bell a croisé pour la première fois la route de son futur mari, Dax Shepard, en 2007, lors de la fête d’anniversaire d’un ami commun. Bien qu’il y ait eu une chimie définie entre les deux, ce n’est que plusieurs semaines plus tard, lorsqu’ils se sont rencontrés à nouveau lors d’un match de hockey, que Bell et Shepard ont décidé de poursuivre une relation amoureuse.

Ils ont annoncé leurs fiançailles en 2010, mais ont déclaré qu’ils ne se marieraient pas tant que la Californie ne légaliserait pas le mariage homosexuel. Peu de temps après que l’État a déclaré inconstitutionnel l’article 3 de la loi sur la défense du mariage en juin 2013, Bell et Shepard se sont mariés.

À ce moment-là, ils avaient déjà fondé leur famille, accueillant leur fille aînée, Lincoln, en 2013, et une autre fille nommée Delta en 2014.

Les incontournables du voyage de Kristen Bell

Bien que la pandémie de COVID-19 ait pu ralentir certains des projets de Bell, l’actrice et sa mère ont trouvé de nombreuses façons de se tenir occupée.

Dans une récente interview avec Travel + Leisure, Bell a expliqué comment elle et sa famille ont encore pu voyager pendant la pandémie, en formant un pod avec une autre famille, en campant et en réservant des Airbnb. Pourtant, comme toute maman voyageant avec ses enfants, Bell a vécu un peu de stress pendant ces mini vacances en famille.

Bell a admis dans son entretien que lorsqu’elle voyage, elle compte sur quelques éléments spécifiques pour l’aider à rester calme. Elle voyage toujours avec un masque pour les yeux, afin d’éviter tout stimulus extérieur et de minimiser les bavardages de ceux qui sont assis à côté d’elle.

Bell aime également voyager avec des produits CBD, principalement de sa toute nouvelle gamme de soins corporels enrichis au CBD Happy Dance. Avant de partir en voyage, Bell utilise les produits sur ses épaules, ses tempes et ses jambes.

En utilisant ces conseils, Bell est en mesure de rester sans stress et de profiter pleinement de tout voyage en famille. Et comme ils sont relativement simples, les fans peuvent également imiter Bell.