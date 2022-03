Les 2 films de seulement 90 minutes qui ont du succès en ce moment sur Netflix et sont idéaux pour le week-end

Netflix

La plateforme propose deux films qui font actuellement partie des tendances actuelles et la meilleure chose est qu’ils ne durent qu’une heure et demie. Voyez ce qu’ils sont!

Pendant des années, le service de streaming Netflix Il s’est positionné comme le meilleur par rapport à ses concurrents et généralement ses premières sont celles qui attirent le plus l’attention du public. Alors que les abonnés accueillent la plupart des titres à bras ouverts, une réalité est que ceux dont la durée est la plus courte sont les plus acclamés, car cela leur permet de continuer à regarder plus. C’est pour cette raison que nous allons vous présenter ici deux films qui présentent ces caractéristiques et nous vous recommandons de les regarder pendant le week-end. Ils ne durent que 90 minutes !

+2 films de seulement 90 minutes sur Netflix pour le week-end

2- PAS DE SOUFFLE

Ce film français, connu sur le marché local comme Sans répétition, a été ajouté au catalogue de streaming le 25 février de cette année. Il est écrit et réalisé par Régis Blondeau, qui était basé sur le film sud-coréen A Hard Day de 2014 de Kimg Seoing-hun. Dans ce film d’action on retrouvera un casting composé de Franck Gastambide, Jemina West, Tracy Gotoas, Michaël Abiteboul et Simon Abkarian, entre autres.

De quoi s’agit-il? Ceci note son synopsis: « Après s’être donné beaucoup de mal pour dissimuler un accident, la vie d’un flic corrompu devient incontrôlable lorsqu’il commence à recevoir des menaces d’un mystérieux témoin ». Selon les données de FlixPatrol, il fait actuellement partie du Top 10 mondial et on peut supposer que l’une des raisons de cet exploit, plus d’une semaine après son lancement, est due à sa durée d’une heure et demie.

1- WEEK-END EN CROATIE

La deuxième recommandation pour le week-end est Le week-end, comme on l’appelait aux États-Unis, réalisé par Kim Farrant et écrit par Sarah Alderson, qui est l’auteur du livre homonyme sur lequel l’intrigue est basée. Leighton Meester, Christina Wolfe, Ziad Bakri, Luke Norris, Amar Bukvic et Iva Mihalic composent le casting principal de ce thriller qui occupe actuellement la troisième place du classement mondial.

« Lorsque sa meilleure amie disparaît lors d’un voyage entre filles en Croatie, Beth se précipite pour découvrir ce qui s’est passé. Mais chaque indice donne lieu à une autre tromperie inquiétante », avance son synopsis officiel. Bien qu’il ait été bien accueilli par les téléspectateurs, malheureusement les critiques lui ont donné des avis négatifs et sur le site Rotten Tomatoes il maintient une approbation de 53%, avec une moyenne de 5/10 basée sur 15 avis.

